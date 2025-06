Náutico x Maringá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Clubes entram em campo nos Aflitos nesta segunda, pela nona rodada da competição

Náutico e Maringá jogam nesta segunda-feira (16), às 19h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2025. O duelo acontece no Estádio dos Aflitos e tem transmissão do DAZN e do Nosso Futebol+ (confira a programação completa de futebol aqui).

Ocupando a modesta 13ª posição da tabela com apenas nove pontos, o Náutico tenta voltar ao caminho das vitórias após uma derrota e um empate. Na última rodada, o clube pernambucano ficou no 0 a 0 com o ABC fora de casa.

Com uma derrota e três empates seguidos, o Maringá também busca voltar a vencer no campeonato. Sétimo colocado com 13 pontos, o time paranaense empatou em casa por 1 a 1 com o Ituano na última rodada.

Prováveis escalações

Náutico: Muriel; Marcos Ytalo, Índio, Carlinhos, Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio, Patrick Allan; Vinícius, Bruno Mezenga, Kelvin. Técnico: Hélio dos Anjos

Maringá: Guilherme Neto; Cristovam, Vilar, João Félix; Robertinho, Evanderson, Ronald Carvalho, Léo Ceará, Negueba; Matheus Moraes, Maranhão. Técnico: Jorge Castilho

Desfalques

Náutico

Se recuperando de lesões musculares, Arnaldo, João Maistro e Paulo Sérgio seguem fora. Com ruptura de ligamentos do joelho, Luiz Paulo também permanece indisponível. Expulso contra o ABC, Auremir cumpre suspensão automática.

Maringá

Se recuperando de uma lesão no joelho, Iago Santana continua indisponível. Tito e Max Miller cumprem suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo.

Quando é?