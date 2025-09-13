Náutico x Guarani: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Náutico e Guarani se enfrentam neste sábado (13), às 17h (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela segunda rodada da segunda fase da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Disney+ via streaming, além do SportyNet na TV fechada (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após encerrar a primeira fase na terceira colocação, com 36 pontos, o Náutico iniciou a segunda fase com vitória sobre o Brusque por 1 a 0. No momento, lidera o Grupo C, com a mesma pontuação da Ponte Preta, que está em segundo lugar.

Já o Guarani estreou na segunda fase com derrota para a Ponte Preta, por 1 a 0. Na fase anterior, a equipe terminou na sétima posição, somando 27 pontos. Em 19 partidas, conquistou sete vitórias, seis empates e sofreu seis derrotas, alcançando um aproveitamento de 47%.

Náutico: Muriel; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio, Patrick Allan; Vinícius, Hélio Borges e Samuel Otusanya.

Guarani: Dalberson; Cicinho, Raphael, Alan Santos e Emerson; Kelvi, Isaque, Diego Torres; Kauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos.

Desfalques

Náutico

João Maistro cumprirá suspensão.

Guarani

Allyson e Diogo Silva estão machucados.

Quando é?

Data: sábado, 13 de setembro de 2025

sábado, 13 de setembro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) h h Local: Estádio dos Aflitos - Recife, PE

