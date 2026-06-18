"Nathan Aké chega a um acordo preliminar com seu novo clube"

Nathan Aké está no topo da lista de desejos do Fenerbahçe. É o que informa o jornal turco Fanatik. Tudo parece indicar que o zagueiro de 31 anos deixará seu atual clube, o Manchester City, neste verão.

Uma das prioridades do clube turco neste verão é reforçar a defesa. Atualmente, dois jogadores estão no topo da lista de desejos: Aké e o zagueiro do RC Lens, Malang Sarr.

Sadettin Saran, presidente do Fenerbahçe que recebeu, no início deste mês, uma pena de prisão de dois anos e meio, teria até mesmo conversado com os dois jogadores e chegado a um acordo preliminar.

No entanto, ainda pode demorar um pouco até que as transferências sejam efetivamente concretizadas. Primeiro, o clube turco pretende nomear um novo técnico principal. Parece que esse cargo ficará com Ismail Kartal, tendo Dirk Kuijt como assistente.

Assim que essa contratação for confirmada, o Fenerbahçe poderá dar continuidade às conversas e negociações com Aké e Sarr. O próprio jogador, que disputou 60 partidas pela seleção holandesa, estaria disposto à transferência, depois de ter pedido conselhos ao ex-companheiro de equipe e atual goleiro do Fenerbahçe, Ederson.

Aké ainda tem contrato com o Manchester City até meados de 2027, mas na última temporada teve que se contentar, na maioria das vezes, com um papel de reserva. O Transfermarkt estima seu valor de mercado em doze milhões de euros.

Recentemente, ele também foi associado a uma possível passagem pela Série A. Entre outros, Juventus, AS Roma e AC Milan foram citados como seus possíveis novos clubes.