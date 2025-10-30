Nashville x Inter Miami: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da MLS 2025/26

O Nashville recebe o Inter Miami neste sábado (01), às 20h30h (de Brasília), pelos playoffs da MLS 2025/26. A bola rola no gramado do Geodis Park, em Nashville, com transmissão ao vivo da Apple TV (clique aqui e confira a programação completa).

Derrotado por 3 a 1 no primeiro duelo da série, o Nashville entra em campo pressionado, mas ainda confiante em reverter a desvantagem diante do Inter Miami. A equipe do Tennessee aposta na força de sua torcida e no ótimo retrospecto como mandante — apenas duas derrotas nos últimos 16 jogos no Geodis Park — para manter viva a esperança de voltar a uma semifinal de conferência após três temporadas. O técnico BJ Callaghan deve adotar uma postura mais ofensiva desta vez, especialmente após o bom desempenho nos minutos finais da primeira partida, quando o time finalmente conseguiu incomodar o adversário. Toda a expectativa gira em torno de Sam Surridge, vice-artilheiro da MLS e principal esperança de gols do time, que ao lado de Hany Mukhtar é responsável por quase 70% dos tentos do Nashville na temporada.

O Inter Miami chega a Nashville embalado e a um passo de uma conquista inédita: alcançar pela primeira vez uma semifinal de conferência na MLS. Comandado por Javier Mascherano, o time venceu o primeiro jogo por 3 a 1 e pode garantir a classificação com um simples triunfo fora de casa. Invicto há dez confrontos contra o adversário e dono de uma sequência de seis vitórias seguidas sobre o rival, o clube da Flórida vive um momento de confiança, sustentado pelo brilho de Lionel Messi. O argentino lidera a liga em gols (31) e assistências (17) e é a referência absoluta de uma equipe que sonha alto após também disputar o Mundial de Clubes. Agora, com a vantagem nas mãos, o Inter pretende liquidar a série e seguir firme em busca da taça, que coroaria uma temporada histórica.

Prováveis escalações

Nashville SC: Willis; Najar, Zimmermman, Palacios e Lovitz; Acosta, Tagseth e Yazbek; Mukhtar, Sam Surridge e Shaffelburg. Técnico: B.J Callaghan

Inter Miami: Ríos; Fray, Allen, Falcón e Jordi Alba; Allende, Busquets, De Paul e Rodríguez; Messi e Suárez. Técnico: Javier Mascherano

Desfalques

Nashville

Wyatt Meyer (pé), Julian Gaines (coxa), Jonny Perez (coxa) e Taylor Washington (joelho) seguem fora. Ahmed Qasem, ainda se recuperando de uma lesão no tornozelo, é dúvida para o confronto.

Inter Miami

Sem desfalques confirmados.

Quando é?