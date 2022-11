Napoli x Udinese: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Napoli busca ampliar a série invicta na Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Líder isolado no Campeonato Italiano, o Napoli recebe a Udinese neste sábado (12), às 11h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, pela 15ª rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming.

Com oito pontos de vantagem para a Lazio e o Milan, segundo e terceiro colocados, respectivamente, o Napoli busca emplacar a 11ª vitória consecutiva no Italiano.

Depois de fazer mudanças na equipe titular na vitória sobre o Empoli por 2 a 0, o técnico Luciano Spalletti deve escalar força máxima.

Khvicha Kvaratskhelia, recuperado de dores nas costas, ficará novamente à disposição, enquanto Juan Jesus ou Leo Ostigard brigam por uma vaga no lugar de Amir Rrahmani, lesionado.

Do outro lado, a Udinese, em oitava posição, com 24 pontos, vem de três empates consecutivos.

Isaac Success e Beto briga por uma vaga ao lado de Gerard Deulofeu no ataque.

Em 84 jogos disputados entre as equipes, o Napoli registra 36 vitórias, contra 18 da Udinese, além de 30 empates. No último encontro, válido pelo returno do Campeonato Italiano 21/22, o Napoli venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori.

Escalação do provável UDINESE: Silvestri; Perez, Bijol, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Ebosse; Deulofeu, Success.

Desfalques

Napoli

Amir Rrahmani, lesionado, é desfalque certo até o fim do ano.

Udinese

Rodrigo Becao, Destiny Udogie e Jean-Victor Makengo, machucados, estão fora.

Quando é?

• Data: sábado, 12 de novembr de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Estádio Diego Armando Maradona – Napoli, ITA