Napoli x Sampdoria ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Após uma campanha histórica, o Napoli encerra a temporada neste domingo (4); veja como acompanhar na TV e na internet

Napoli e Sampdoria se enfrentam na tarde deste domingo (4), às 13h30 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela última rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

A espera de 33 anos pelo Scudetto finalmente chegou ao fim para o Napoli na temporada 2022/23. Com o título já garantido, a equipe vem de empate com o Bologna por 2 a 2 na última rodada. No momento, soma 87 pontos, com 78% de aproveitamento. Até aqui, foram 27 vitórias, seis empates e quatro derrotas na Serie A.

Do outro lado, a Sampdoria, rebaixada para a Série B do Campeonato Italiano, ocupa a última posição, somando apenas 19 pontos. Ao longo da temporada, obtiveram apenas três vitórias, dez empates e 24 derrotas, com aproveitamento de apenas 17%.

Em 123 jogos disputados entre as equipes, o Napoli soma 50 vitórias, contra 34 do Sampdoria, além de 39 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Serie A 2022/23, o Napoli venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Napoli: Pierluigi Gollini; Bartosz Bereszynski, Amir Rrahmani, Juan Jesus e Mathías Olivera; Anguissa e Lobotka; Zerbin, Zielinski e Kvaratskhelia; Osimhen. Técnico: Luciano Spalletti.

Sampdoria: Martin Turk; Marios Ikonomou, Bram Nuytinck e Bruno Amione; Alessandro Zanoli, Harry Winks, Tomas Rincon e Tommaso Augello; Medi Léris; Manolo Gabbiadini e Fabio Quagliarella. Técnico: Dejan Stankovic.

Desfalques

Napoli

Mário Rui e Matteo Politano estão lesionados, enquanto Kim Min-jae vai cumprir suspensão.

Sampdoria

Emil Audero, Ignacio Pussetto e Andrea Conti estão no departamento médico.

Quando é?