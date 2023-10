Napoli x Real Madrid: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Equipes voltam a campo nesta terça-feira (3), pelo Grupo C; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo C, Napoli e Real Madrid se enfrentam na tarde desta terça-feira (3), às 16h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, com narração de Mauro Beting e comentários de Nadine Basttos e João Venturi. A TNT Sports, na TV fechada, e a HBO Max, no streaming, também vão transmitir o duelo (veja a programação completa aqui).

Embalado com as vitórias sobre a Udinese e o Lecce por 4 a 1 e 4 a 0, respectivamente, pelo Campeonato Italiano, o Napoli volta a sua atenção para a disputa da Liga dos Campeões. Na rodada de estreia, a equipe venceu o Braga fora de casa por 2 a 1.

Do outro lado, o Real Madrid também conquistou duas vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol e lidera o torneio com 21 pontos, um a mais que o rival Barcelona. Na Champions, os merengues estrearam com um triunfo sobre o Union Berlin por 1 a 0.

Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti pode optar por Modric e Toni Kroos no banco de reservas, enquanto Rodrygo pode começar ao lado de Vinícius Júnior no ataque.

Prováveis escalações

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Técnico: Rudi Garcia.

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, F Garcia; Camavinga, Tchouameni, Valverde; Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Desfalques

Napoli

Juan Jesus, Amir Rrahmani e Pierluigi Gollini, lesionados, estão fora.

Real Madrid

Thibaut Courtois, Eder Militão e Arda Guler, seguem fora.

Quando é?