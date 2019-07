Napoli dispara contra o Real: "Por que cedem James ao Bayern e nos pedem 42 milhões?"

Presidente do Napoli, De Laurentiis, se irrita com o Real Madrid por conta da pedida por James Rodríguez após empréstimo ao Bayern de Munique

De Laurentiis, presidente do , se irritou com a postura do sobre negócio por James Rodríguez. O mandatário do clube italiano fez críticas à forma como os espanhóis cobram pela saída do colombiano.

O camisa 10 dos Cafeteros foi emprestado ao de Munique. Agora, para que ele seja negociado com o clube da , o presidente Florentino Pérez exige o pagamento de 42 milhões de euros (R$ 177,1 milhões na cotação atual).

"Não entendo por que eles o cederam por empréstimo ao Bayern, que tem três vezes o nosso orçamento, e para nós, pedem 42 milhões de euros", reclamou o dirigente durante a pré-temporada de sua equipe.

Entre os seus planos, não está desembolsar o valor pedido pelo Real Madrid: "Se James puder vir por empréstimo, ninguém diria que não, porque assim me permitiria contratar também outro", declarou.

Com estas declarações, De Laurentiis deixa a porta do Atlético aberta para James. Já que o Real Madrid não quer ceder o colombiano, e os Colchoneros sim aceitariam uma transferência. Estas declarações do diretor napolitano podem ser a assistência para que James se mude para o Wanda Metropolitano.