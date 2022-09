Napoli 4 x 1 Liverpool: show italiano em goleada na Champions

Não deu para os Reds: Kvara, Zielinski e Zambo Anguissa comandam vitória do time napolitano

Jogo de um time só. Na estreia dos clubes na fase de grupos da Liga dos Campeões da Uefa, o Napoli surpreendeu e goleou o Liverpool por 4 a 1 no estádio Diego Armando Maradona. Zielinski (2), Zambo Anguissa e Simeone marcaram os gols dos donos da casa, enquanto Luís Díaz diminuiu para os visitantes.

Os primeiros minutos já mostraram que aquela não seria uma tarde agradável para os Reds. Logo aos quatro minutos, Zielinski finalizou dentro da área e teve seu chute bloqueado por Milner - com o braço. Pênalti para os napolitanos e o próprio polonês abriu o placar. O prejuízo só não foi maior pois Alisson defendeu nova cobrança de Victor Osimhen aos 18 - e impediu o 2 a 0 dos italianos.

O Liverpool até ficava mais com a bola, mas sofria com a velocidade de Osimhen, Kvaratskhelia e a aproximação de Zambo Anguissa nos contra-ataques - em uma tarde particularmente ruim de Joe Gomez. Foi num desses lances que o Napoli ampliou, com enfiada de Zielinski para Zambo marcar o segundo.

Getty Images

Perdendo por dois gols de diferença, os Reds se mandaram para o ataque, mas pararam em boas intervenções do goleiro Meret. E aos 44, a pá de cal: o georgiano Kvara fez jogadaça pela esquerda, entrou como quis na defesa inglesa e serviu Simeone, que só empurrou para o terceiro gol - o centroavante substituiu Osimhen, lesionado, ainda na primeira etapa.

Com o resultado encaminhado, ainda deu tempo de Zielinski marcar seu segundo gol, em tabela com Simeone - e novo vacilo da defesa da equipe visitante. O Liverpool diminuiu logo depois, com Luís Díaz, em chutaço de fora da área, mas ficou por isso mesmo.

O resultado deixa o Napoli na vice-liderança do Grupo A da Champions League, com três pontos e três gols de saldo (o Ajax, líder, bateu o Rangers por 4 a 0). Já o Liverpool fica na terceira colocação.