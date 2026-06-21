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SorlothGetty Images

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Nápoles, recusa à Juve: Manna tem como alvo Sorloth

Napoli
Mercado da bola

O Napoli está em busca de um centroavante. Um substituto para Hojlund que seja muito mais do que uma simples alternativa. O famoso segundo atacante, com qualidade e personalidade. O primeiro nome na lista de Manna é o de Alexander Sorloth, considerado o jogador certo para completar o ataque que será entregue a Massimiliano Allegri na próxima temporada. Houve contato entre as partes, pelo menos para entender em que ponto estão as negociações com a Juventus, mas não só isso.


Sorloth agrada a muitos, e vários já sondaram o Atlético de Madrid. Pelo preço certo, ele pode sair, e o Napoli gostaria de garantir uma via preferencial para evitar

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