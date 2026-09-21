Mexx Meerdink não acha que merece um lugar na seleção da Holanda. Foi o que disse o atacante do AZ neste domingo, em conversa com o De Telegraaf, pouco depois da vitória por 1 a 0 sobre o Telstar.

Meerdink inicialmente não foi convocado pelo técnico Xavi. Por causa dos cortes de Justin Kluivert e Donyell Malen, um convite acabou sendo enviado para a casa da família Meerdink.

"Eu estava na pré-lista, mas o que mostrei no último período simplesmente não foi suficiente", disse o autocrítico Meerdink, que se apresentou à seleção da Holanda nesta segunda-feira.

"A Holanda é um grande palco e é meu objetivo estar lá, mas eu não mereci agora", prosseguiu o autor do gol da vitória contra o Telstar. "Simplesmente precisa melhorar, eu mesmo sei disso. Claro que é uma pena, mas consigo lidar com isso."

"Fiz o gol da vitória, sim, mas com a bola no pé ainda não foi ótimo. Ainda não sou o Mexx solto que eu era um ano atrás. Talvez isso seja inconscientemente a tensão de 'tudo tem que dar certo'", analisou Meerdink, que já pensava em umas curtas férias durante a pausa para a Data Fifa.

"Maravilha, uma semaninha de folga. Talvez em um bom momento, porque vem aí um período puxado depois dos jogos de seleções. Então vou dar uma saída", concluiu o jogador do AZ.

Algumas horas depois, a situação era completamente diferente. Kluivert e Malen foram cortados, e por isso Meerdink acabou sendo convocado por Xavi. O atacante do AZ foi selecionado pela primeira vez para a Holanda em outubro do ano passado, mas na ocasião uma lesão atrapalhou os planos.