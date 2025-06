"Não somos amigos" - Lionel Messi faz revelação sobre relação com Cristiano Ronaldo

Camisa 10 do Inter Miami abriu o jogo sobre sua relação com craque português; veja

O QUE ACONTECEU?

Não houve nenhuma briga ou desavença entre Messi e Cristiano Ronaldo. O motivo pelo qual os dois nunca se aproximaram realmente é simples: seus caminhos raramente se cruzaram fora das quatro linhas. Mesmo nos tempos em que atuavam na mesma liga, na Espanha, estavam em lados opostos da histórica rivalidade entre Barcelona e Real Madrid.

O CONTEXTO

Hoje, Cristiano está na Arábia Saudita, defendendo o Al Nassr, enquanto Messi joga nos Estados Unidos pelo Inter Miami. Muitos torcedores ao redor do mundo ainda sonham com uma união entre os dois craques antes que ambos pendurem as chuteiras, mas a tendência é que isso seja sendo apenas um desejo, mais do que realidade.

VOCÊ SABIA?

Messi até poderia jogar contra Cristiano neste meio de ano, já que o Inter Miami participa do Mundial de Clubes nos EUA. Mas CR7 recusou convites de clubes que disputam o torneio e ficou fora da competição.

O QUE MESSI DISSE

Em entrevista ao portal DSports, Messi disse: “Tenho muito respeito e admiração pelo Cristiano e pela carreira que ele fez e continua fazendo, porque ainda compete no mais alto nível. A nossa rivalidade foi em campo. Cada um queria o melhor para o seu time. Mas, como sempre, tudo ficou dentro das quatro linhas. Fora de campo, somos duas pessoas normais. Não somos amigos, obviamente, porque não convivemos, mas sempre nos tratamos com muito respeito".

O QUE VEM POR AÍ?

Juntos, Messi e Cristiano somam 13 Bolas de Ouro e incontáveis recordes. Aos 40 anos, Ronaldo ainda persegue a impressionante marca de mil gols na carreira. Já Messi, campeão do mundo com a Argentina, completará 38 anos nesta terça-feira (24).