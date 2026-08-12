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Não sei o que farei sem você: Messi lamenta a morte do pai com palavras emocionantes

L. Messi
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Argentina
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Espanha

Mensagem triste da lenda argentina

A lenda argentina Lionel Messi se despediu, nesta quarta-feira, com palavras emocionantes, de seu pai Jorge, que morreu no sábado aos 68 anos, após uma longa batalha contra a doença.

Visivelmente abalado, Messi publicou uma longa mensagem em sua conta no Instagram, na qual expressou sua gratidão pelos anos que passaram juntos.

Messi disse em sua mensagem: "Pai, eu ainda não acredito que você se foi. Ainda não me dei conta, ou melhor, não quero me dar conta. É difícil para mim imaginar que não vamos mais conversar. Sei que você estava sofrendo e que isso é o melhor, mas você nos deixou cedo demais. Ainda tínhamos muito para aproveitar".

E acrescentou: "Você ficava me pedindo para participar da última Copa do Mundo, e então, dias antes do início dela, seu estado piorou. Aquela foi a primeira vez em que você não estaria presente em um torneio, mas minha mãe ficava me tranquilizando, dizendo que você iria melhorar e estaria bem o suficiente para viajar. E eu te tranquilizava dizendo que chegaríamos à final para que você pudesse ir".

E continuou: "Cada vez que uma partida terminava, eu esperava a sua mensagem. Foi aí que percebi o quão ruim estava a situação. Mesmo assim, continuei pensando em ir o mais longe possível, para te dar tempo de assistir a uma partida. Chegamos à final, e você não pôde estar presente. Eu queria vencer, e te dedicar isso, e te mostrar uma nova vitória. Não consegui; minhas pernas não aguentavam mais. Desta vez, tentei muito superar meus limites físicos, mas não consegui. Nunca me senti confortável".

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E completou: "Quando cheguei, você achava que tínhamos perdido a final nos pênaltis. Não conseguimos conversar sobre nada do que aconteceu. Você não aproveitou a partida de jeito nenhum. Não fomos campeões, mas você não imagina o quanto aproveitamos cada partida. E, mais uma vez, você tinha razão: eu precisava estar lá e jogar".

Messi explicou: "Digo isso a você porque foi o único assunto sobre o qual conseguimos conversar; você já sabe tudo o mais. Conversávamos todos os dias e nos encontrávamos quando meus compromissos nos impediam de nos ver".

E destacou: "Não sei o que vou fazer sem você, não sei como continuar. Eu jogava futebol, e agora duvido seriamente da minha capacidade de continuar fazendo isso por mais tempo. Você esteve ao meu lado desde o início; estávamos a poucos passos do fim. Por que não nos agarrarmos um ao outro por um pouco mais de tempo, e teríamos terminado isso juntos?".

E apontou: "Sei que sua felicidade vinha de ver sua família bem, sua esposa, seus filhos e, acima de tudo, sem que os outros soubessem, de me ver jogar. Foi assim desde a minha infância. Você me levava a todos os treinos assim que voltava do trabalho. E minha mãe me levava a muitos deles porque você estava trabalhando".

E prosseguiu: "É óbvio que você não perdeu nenhuma partida. Você sofreu me assistindo e aproveitou isso, embora não me elogiasse muito".

E emendou: "Você foi pai, amigo e representante. Foi sempre a pessoa de quem precisávamos em cada situação, e nunca errou em nada. Apesar de algumas divergências ou discussões, você sempre tinha razão. E, no fim, as coisas sempre saíam como você tinha previsto".

E concluiu sua mensagem: "Vou sentir muito a sua falta, mas você estará sempre no meu coração, e especialmente na criação dos meus filhos, porque eu os ensino e os educo como você fazia comigo. Descanse em paz, e nos proteja lá do alto como você sempre fazia. Obrigado por tudo. Eu te amo, pai".

Os amigos, companheiros e fãs de Lionel Messi rapidamente se uniram em torno do craque argentino durante esse momento difícil, e publicaram mensagens de apoio e condolências para confortá-lo.

Após receber todas essas demonstrações de carinho, Messi publicou uma nova mensagem por meio dos stories do Instagram para agradecer a todos pela forma como o trataram após a morte de seu pai.

Messi disse: "Gostaria de agradecer imensamente a todos pelo amor, pelo respeito e pela grande consideração que demonstraram a mim e à minha família durante este período difícil que se seguiu à morte do meu pai. Obrigado por estarem ao nosso lado, por cada mensagem, por cada gesto e, acima de tudo, por respeitarem o nosso luto e a nossa privacidade".



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