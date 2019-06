'Não sei ganhar de qualquer jeito', diz Sampaoli após críticas da torcida

Técnico respondeu aos gritos dos torcedores após vitória de 3 a 1 sobre o Atlético-MG; time da Vila é segundo lugar no Brasileirão

O venceu o por 3 a 1 na Vila Belmiro neste domingo (9) e assumiu a segunda colocação do Brasileirão.

O time da Vila tem 17 pontos, dois a menos que o . O verdão, porém, tem um jogo a menos devido ao jogo sob investigação contra o .

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

Como costume nos melhores dias do time de Jorge Sampaoli, o Santos dominou a partida: foram 24 chutes e 60% de posse de bola. Mas apesar do bom resultado, a torcida protestou antes e depois da partida contra o elenco do time e o empenho dos jogadores.

"Não se pode jogar com pressão ou trocar a realidade estabelecida", disse o técnico argentino. "Se as pessoas não têm paciência, que se termine", afirmou.

"O que mais gera entusiamos nas pessoas é a polêmica, a discussão", afirmou Sampaoli. "Há muita mistura da política no futebol. É difícil instalar uma ideia com tanta pressão".

Sobre o estilo de jogo, Sampaoli disse que "não sabe ganhar de qualquer jeito" e que só sabe atuar da sua maneira.

Ele também criticou a pressão da torcida dizendo que "parecia que se não ganhássemos hoje, o mundo acabaria". Ele também disse que acha que o Santos não briga pelo título do Brasileirão deste ano.

EVERSON TITULAR

Mais uma vez Everson foi titular no lugar de Vanderlei como goleiro do Santos. Após o jogo, o técnico cravou que o goleiro é titular e seguirá no gol na próxima partida contra o .

'É uma decisão esportiva. Neste momento elegi a Éverson, nada mais que isso', disse Sampaoli.

GOLS DE BOLA PARADA

Os três gols vieram em bolas paradas: Eduardo Sasha marcou gol de cabeça após cobrança aos 39 do primeiro tempo; Jean Mota marcou de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo.

O primeiro gol do nas lentes da Santos TV. Cabeçada indefensável de Eduardo Sasha!#SANxCAM | 2x0 pic.twitter.com/vad5gu2Rtl — Santos Futebol Clube (@SantosFC) June 9, 2019

Carlos Sánchez marcou um golaço de falta aos 36 da segunda etapa, pouco depois do Atlético ter diminuído o placar com Alerrandro.

Mais no ângulo impossível! 🎯🇺🇾 pic.twitter.com/Ulo8RyUABg — Santos Futebol Clube (@SantosFC) June 10, 2019

RODRYGO NA TORCIDA

O atacante Rodrygo acompanhou o jogo na torcida, já que segue impedido de atuar pelo Santos após a CBF não aceitar desconvocar o jogador da seleção olímpica.

Mais artigos abaixo

A despedida do atacante antes de sair para o seria contra o Corinthians, na quinta-feira, mas ele não deve ser liberado.

O Santos acionou o STJD, mas o tribunal acha que seria injusto liberar o atacante sendo que outros times terão desfalques provocados pela convocação.