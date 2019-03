Não se emocionar é um desafio! As atitudes do futebol que marcaram a vida de fãs mirins

Pequenos gestos que fizeram a alegria de pequenos torcedores transbordar. Afinal, nunca será só futebol.

Por mais que os clubes brasileiros evoluam em tecnologia, infraestrutura, finanças e estádios, são as boas ações que nunca vão deixar de fazer a diferença para o seu torcedor.

Ao longo dos anos, o esporte mais querido do mundo passou por momentos marcantes - e não só em campo: foram gestos solidários de jogadores, clubes e instituições que usaram seus recursos para também fazer o bem ao próximo, e, principalmente, às crianças.

Recentemente, o e o Globo Esporte convidaram o pequeno Gabriel Gonzaga, de 10 anos, para conhecer as dependências do Centro de Treinamento em Belo Horizonte, e o jogador Alerrandro o presenteou com uma camisa oficial autografada.

🎥👦🏽 Gabriel conhece a Cidade do #Galo!



A Massa ajudou e nós encontramos o garotinho que tentou pegar a camisa arremessada pelo atacante @alerrandroA44, após a vitória sobre o América. pic.twitter.com/kzLjIvfOly — Atlético (@Atletico) March 19, 2019

O que aconteceu?

No último domingo (17), após o apito final do clássico entre e , o centroavante comemorou a vitória de 3 a 2 dando uma volta olímpica e arremessou sua camisa para a arquibancada ao entrar no vestiário, na direção de Gabriel. O garoto pegou a camisa, mas foi arrancada de suas mãos por outro torcedor, gerando uma confusão. O vídeo do menino chorando por ter machucado o braço na briga repercutiu nas redes sociais, alcançando a diretoria do clube mineiro.

Mas não foi só esse: Goal relembra outros casos em que clubes se mobilizaram para fazer o bem para os pequenos torcedores.

Nickollas e

Uma legenda não transmitiria tudo o que sentimos hoje.

Só assista e se emocione com o Nickollas conhecendo nosso elenco! 😍



Quer ver o vídeo completo? Corra para a TV Palmeiras/FAM ➤ https://t.co/s6kZgmVFgV#AvantiPalestra pic.twitter.com/hQTLzA4bAO — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 15, 2018

Em setembro do ano passado, Nickollas, de 12 anos, foi flagrado na arquibancada do Allianz Parque ao lado de sua mãe, Silvia Grecco, em um momento único e emocionante. A mãe narrava para o filho, portador de autismo e deficiência visual, todos os lances do clássico entre Palmeiras e .

A repercussão do gesto emocionou diversos torcedores de clubes ao redor do , e o Palmeiras se mobilizou para convidar Nickollas e Silvia para conhecer a Academia na Barra Funda e o elenco do .

Três meses depois, outra ação do Verdão para o pequeno fã emocionou novamente diversos torcedores. O clube lhe presenteou no Natal com um óculos adaptado que transforma imagens em áudio. Com ele, Nickollas tem a possibilidade de acessar uma série de informações que só seriam possíveis com o auxílio de Silvia.

João Chico e

Junho de 2018. Uma foto inocente, mas de extrema sensibilidade viralizou nas redes sociais, tocando o coração de milhares de pessoas e torcedores pelo Brasil. Na imagem, um menino de pés descalços sorridente está vestindo uma camisa do Santos, suja, e segura uma bola feita de trapos. A fotógrafa, Rafaella Kalimann, é embaixadora da ONG Fundação África, e publicou a foto em seu Instagram com a legenda: “Sobre sonhos...”.

O garotinho é João Chico, de apenas seis anos, morador da região de Nhahminjale, em Moçambique. Sua foto repercutiu no clube da Baixada, que enviou dois ídolos santistas, Edu e Lima, para entregar camisas oficiais do clube na escola da comunidade em que o garotinho vive com sua família.

O Santos também passou a ser um dos colaboradores da ONG, e doou na época cerca de R$ 40 mil.

Mini Thiago Silva e mini David Luiz

Thiago Silva and David Luiz with their mini-lookalikes. 🇧🇷🤙🏼 pic.twitter.com/jrZ9pKcH6u — FootballFunnys (@FootballFunnnys) October 16, 2017

Em 2013, a duplinha Lian e seu primo Murilo, de Teresina, Piauí, foram fotografados um ao lado do outro por sua vizinha e a imagem viralizou pelo mundo. A semelhança dos meninos com os jogadores Thiago Silva e David Luiz, respectivamente, era tanta, que diversos veículos de imprensa divulgaram a foto chamando-os de “mini sósias”.

Os jogadores fizeram questão de conhecer os meninos logo após terem vencido a final da contra a e tiraram fotos todos juntos.

O pequeno novo amigo de Neymar

Ayo Dosumu ,, football for happiness pic.twitter.com/BKBfF4iX9w — Tarek Talaat 🇪🇬 (@tarektal3at) March 6, 2014

Em março de 2014, antes da , o Brasil realizou um amistoso contra a África do Sul em Joanesburgo. O placar final foi de 5 a 0 para os anfitriões do Mundial daquele ano, e a comemoração após o apito final não envolveu apenas jogadores.

Ayo Dosumu, de apenas sete anos na época, invadiu o gramado e correu na direção de Neymar. Alguns seguranças tentaram impedir a aproximação do garoto, mas a plateia vaiou, foi quando o craque da seleção carregou o menino e o colocou em seus ombros. A cena chamou a atenção das mais de 52 mil pessoas presentes no Estádio Soccer City.

Ao voltar para a arquibancada, o garotinho virou um ídolo da torcida, que fez fila para tirar foto ao seu lado. Em entrevista, o pai de Ayo declarou que o menino é um grande fã da seleção canarinho e, principalmente, de Neymar.

Braydon e Pep Guardiola

What 7 year old fan Braydon Bent said to Guardiola in a taxi which Pep responded: “It would be nice” [mcfc] pic.twitter.com/0Wwhv9hvPL — FC Fl 🏆 (@FCBarcelonaFl) July 22, 2016

Um encontro marcante proporcionado pelo viralizou pelo mundo. Em 2016, um garotinho chamado Braydon Bent, de sete anos na época, encontrou com seu grande ídolo Pep Guardiola dentro de um táxi, e teve reações hilárias ao vê-lo.

O pequeno fã chegou a pedir para Pep convidar Messi a jogar no time dos Citizens, o que fez o técnico catalão cair na risada.

O vídeo rodou pelo mundo, e até veículos brasileiros o procuraram para uma entrevista. Braydon declarou apoiar a equipe do Santos no Brasil, e o clube chegou a se comunicar com ele por meio das redes sociais.

Maria Eduarda e Palmeiras



(Foto: Reprodução/Twitter)

No final da temporada do Brasileirão de 2016, o Palmeiras estava com uma das mãos na taça de campeão, e um dos confrontos finais da tabela era contra o , e em seguida contra a .

Maria Eduarda, de sete anos na época, foi com seu pai Edgar Nepomuceno ao estádio do Allianz Parque para assistir ao confronto contra o clube carioca, mas foi barrada pela Polícia Militar por estar com o rosto inteiro pintado de verde e branco.

O pai da menina expôs o ocorrido nas redes sociais, e relatou que só foram permitidos de entrar depois de lavar todo o rosto da filha e tirar a tinta.

A menina, claramente chateada, foi convidada por Alexandre Mattos, diretor esportivo do clube, a entrar junto com os jogadores do Palmeiras na partida contra a Chapecoense, antepenúltima rodada do Brasileiro, na qual o time se consagrou o campeão de 2016. Além disso, o confronto também foi a última vez que o time de Chapecó entrou em campo antes do trágico acidente aéreo na , dois dias depois.

Gabrieli e Barcos

Quando Hernán Barcos fazia parte do elenco do , em 2013, um episódio comovente chamou a atenção da torcida gaúcha e de milhares de pessoas.

A péquena Gabrieli Van Oudheusden Medeiros, de apenas três anos na época, estava em recuperação de leucemia, e ficou conhecida nas redes sociais após sua família divulgar uma foto sua imitando a comemoração do jogador argentino.

Sensibilizado com a história, Barcos enviou um kit de uniforme do Grêmio para Gabrieli com uma dedicatória. Ela gravou um vídeo agradecendo o presente e pediu uma visita de seu ídolo.

O atacante então viajou até Santa Maria-RS para conhecer Gabrieli, que foi apelidada pela torcida gremista de "piratinha".

Atualmente, Gabrieli tem nove anos, está curada do câncer e frequentando os jogos do Grêmio com sua família.

Afinal, nunca será só futebol, não é?