"Não quero dizer que Wout Weghorst já esteja pensando na final da Copa do Mundo, mas..."

Valentijn Driessen analisa, em uma reportagem em vídeo do De Telegraaf, as chances de Wout Weghorst ter tempo de jogo. O atacante reserva pode vir a ser importante para a Seleção Holandesa nesta Copa do Mundo, segundo a avaliação.

“Esse é um papel que ele não tem em mente. E Weghorst também pensa: ‘na fase de grupos, eles não vão precisar tanto de mim’”, descreve Driessen a situação atual do altíssimo atacante na Seleção Holandesa.

“O problema para Weghorst é que Depay precisa recuperar a forma”, já que a concorrência pelo atacante do Ajax é bastante acirrada na seleção do técnico Ronald Koeman. “E ele precisa ganhar ritmo de jogo e entrar em forma. Ele precisa acumular minutos. E isso vai em detrimento do reserva Wout Weghorst.”

“Mas acho que ele vai conseguir seus minutos de qualquer jeito”, prevê o observador da Seleção Holandesa, de olho na fase eliminatória. “E isso também está no fundo da mente de Weghorst. Chegará um momento em que a Holanda estará perdendo e precisará de gols. Ou terá que forçar a situação. Pois não consigo imaginar que a Holanda vença mais seis partidas na Copa do Mundo e não precise de Weghorst.”

Driessen continua: “Há adversários tão bons nesta Copa do Mundo. França, Argentina, Espanha, Inglaterra, Alemanha. Chegará um momento em que Wout Weghorst será necessário. E esse é o momento que ele está esperando. Para fazer a diferença pela seleção holandesa.”

“E ele não está fazendo isso contra a Tunísia. Mas sim para as quartas de final e as semifinais. É nessas partidas que ele quer ser decisivo. Não quero ir tão longe a ponto de dizer que Weghorst já está pensando na final. Mas, quando ele chegou ao Ajax, disse que iria em busca do título nacional. E chegou bem perto. Na cabeça de Weghorst, o foco está sempre no que há de mais alto.”

Weghorst não entrou em campo nas partidas da fase de grupos da Oranje contra o Japão (2 a 2) e a Suécia (5 a 1). O reserva viu Brian Brobbey marcar duas vezes no sábado, logo no início do confronto em Houston contra a Suécia.