O astro sérvio Sergej Milinković-Savić manteve seu bom retrospecto diante do Al-Ahli, ao contribuir nesta noite para a vitória de sua equipe, o Al-Hilal, pelo placar de 3 a 0.

Savić marcou o primeiro gol do Al-Hilal aos nove minutos da partida adiada da terceira rodada contra o Al-Ahli, nesta terça-feira, pela Saudi Pro League (Roshn).

O holandês Sommerville ampliou a vantagem do Al-Hilal com o segundo gol aos 23 minutos, antes de o recém-chegado inglês Ollie Watkins deixar sua primeira marca em sua estreia pelo Zaeem, aos 86 minutos.

O gol de Savić teve um significado especial nos confrontos entre Al-Hilal e Al-Ahli, pois se tornou o segundo gol mais rápido do Azul contra o Raqi na história da liga profissional, empatado com o gol de Thiago Neves em novembro de 2011, enquanto o gol mais rápido nos confrontos entre as duas equipes segue sendo do próprio Savić, depois de ele balançar as redes no primeiro minuto durante o duelo de outubro de 2023, segundo a rede Opta.

A Opta revelou que o Al-Hilal não perdeu nenhuma partida em diferentes competições nas quais Savić marcou, já que o jogador anotou 45 gols em 41 partidas, nas quais a equipe conquistou 36 vitórias e 5 empates.

O chamativo é que o mesmo cenário se aplica a Rúben Neves, pois o Al-Hilal não sofreu nenhuma derrota nas partidas em que o jogador português marcou, depois de anotar 26 gols em 24 partidas, das quais 20 terminaram com vitória do Al-Hilal e 4 com empate.

Os dados da mesma rede também mostraram que esta é a sétima vez que o Al-Hilal encerra o primeiro tempo à frente do Al-Ahli por uma diferença de dois gols ou mais na liga profissional.

Acrescentou que o Zaeem não perdeu nenhuma das seis partidas anteriores, depois de conquistar 5 vitórias e empatar uma vez.

O empate foi o resultado da última partida que registrou esse cenário, quando o confronto entre as duas equipes terminou em 3 a 3, em setembro de 2025.