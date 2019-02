"Não há ninguém como Pogba no futebol mundial", diz Solskjaer

Técnico do Manchester United é só elogios ao meia francês

Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, afirmou que Paul Pogba é um dos melhores meias ofensivos do mundo, depois da grande exibição do francês frente ao Chelsea. Os Red Devils derrotaram os Blues por 2 a 0 nas quartas de final da Taça de Inglaterra, com o jogador balançando as redes e dandoassistência.

"Eu disse há alguns anos que ele é um jogador de topo que sempre gostei, um campeão do mundo, um líder no vestiário, quer a bola o tempo todo. Minha ideia era colocá-lo para jogar com o melhor de suas habilidades", disse.

"Há diferentes tipos de meias, mas em seu molde, não há ninguém próximo a ele, com sua presença física e técnica", completou.

Vale destacar que Pogba vem sendo decisivo com a camisa do United após a demissão de José Mourinho no ano passado.