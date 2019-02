“Não há favorito entre Juventus e Atlético”, avalia Simeone

O treinador argentino também confirmou que Diego Costa ainda não tem condições de jogar 90 minutos

Diego Simeone não escondeu a admiração que sente em relação ao trabalho feito por Massimiliano Allegri na Juventus e pelo poder do clube italiano em si. Entretanto, ainda que o seu Atlético de Madrid ainda sonhe com o primeiro título na Champions League, o argentino não acredita que existam favoritos no duelo de oitavas de final das equipes.

“Tem uma paridade importante, dentro da nossa competência. Não acredito que nenhum tenha uma vantagem maior do que o outro”, disse, durante entrevista. “São oitavas de final e isso não te dá nenhum troféu. Vamos enfrentar um adversário poderoso, muito forte, com um clube muito forte por trás e sobretudo com um treinador que está há muitos anos no clube, assim como nós. Eles têm grandes jogadores, com muita capacidade para sofrer e, acima de tudo, com muita qualidade. Buscaremos, com nossas armas, fazer o que é preciso para levar o jogo para onde queremos”, afirmou.

Ainda durante a entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (19), Simeone elogiou a decisão feita por Cristiano Ronaldo em trocar o Real Madrid pela equipe de Turim. Entretanto, o português – que já fez 22 gols sobre o Atleti - não é motivo de preocupação neste jogo de ida. Ao menos publicamente.

“Fez uma grande escolha ao se mudar... é um desafio importante como esportista, chegar a um clube importante como a Juventus e encontrar um clube consolidado. Mas nós pensamos em Morata, Diego Costa, Lemar, Koke, Saúl... Todos estes jogadores que tem essa vontade, um presente e a gana de fazer um jogo importante amanhã”.

Outros pontos da entrevista

Situação de Diego Costa

“Não está em condições de aguentar noventa minutos”.

Koke será titular?

“Vamos esperar até amanhã, ver se ele estará sentindo-se bem. Conversamos com ele, está muito entusiasmado, com muita vontade. A possibilidade é que jogue ele ou Lemar”.

Dybala entre os titulares da Juve. O que isso quer dizer?

“Muitas vezes o Mandzukic jogou pela esquerda, mas eles têm muitas variantes. É o que vocês viram. Mas nós estamos concentrados no que nós podemos fazer, em inflamar um estádio extraordinário que explode e pode levar o nosso jogo a ter boas sensações”.

O ponto forte da Juventus

“É o clube, o crescimento deles nos últimos dez anos”.