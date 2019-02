“Não éramos os melhores amigos”, diz Bale sobre Zidane

O atacante do Real Madrid falou sobre a relação com o antigo treinador

Herói do título de Champions League conquistado pelo Real Madrid na temporada passada, quando fez dois gols (um deles de bicicleta) nos 3 a 1 sobre o Liverpool, Gareth Bale revelou que desde então não falou mais com o técnico Zinedine Zidane.

O francês pediu demissão dos merengues logo após o título europeu, e o galês não parece sentir muito a falta do ex-comandante. Em entrevista à revista FourFourTwo, o galês revelou como era a sua relação com Zidane.

“Ele não falou comigo depois da final, e eu também não falei mais com ele”, afirmou. “A nossa relação era boa. Eu não diria que éramos melhores amigos, mas foi uma relação estritamente profissional”. Após a saída do francês, o Real Madrid ainda teve Julen Lopetegui no comando antes de Santiago Solari sair da função de interino para treinador principal dos Blancos na atual temporada.

Durante a conversa, Bale revelou ter ficado frustrado por ter iniciado aquela decisão no banco de reservas. No entanto, destacou que o importante em finais como aquela é voltar para casa com o título... e se for com gol no seu país de origem, como foi o caso naquela final disputada no País de Gales, melhor ainda.

(Foto: Getty Images)

“Eu vi o gol algumas vezes, não senti que precisava provar alguma coisa. Eu queria fazer por mim e pela equipe. Se você joga uma final, quer voltar para casa com o troféu, não importa o que custe. Se isso significar esperar para jogar os 30 últimos minutos, que assim seja”, completou.