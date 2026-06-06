Não é o Ajax, mas outro clube holandês espera conseguir contratar Perr Schuurs

O NEC Nijmegen está trabalhando para concretizar um retorno espetacular de Perr Schuurs (26) à Eredivisie. A notícia foi divulgada por Mike Verweij, do De Telegraaf, neste sábado.

Na noite de sexta-feira, o jornalista italiano especializado em transferências Nicolò Schira divulgou a notícia de que Schuurs foi abordado pelo Ajax. O clube de Amsterdã estaria considerando oferecer ao zagueiro de Limburgo um contrato de um ano.

Verweij traz agora outras notícias. Schuurs pode assinar com o NEC em Nijmegen por até três temporadas.

Em fevereiro, o Torino anunciou que o contrato de Schuurs na Itália havia sido rescindido após acordo mútuo. O zagueiro, que teve muito azar nos últimos anos, está concluindo seu processo de reabilitação na Holanda.

Schuurs disputou sua última partida em 21 de outubro de 2023 (!), quando rompeu o ligamento cruzado durante o confronto contra o Inter. O jogador de Limburg enfrentou grandes contratempos, passou por uma nova cirurgia, mas seu joelho ainda não se recuperou.

Esse momento está cada vez mais próximo e o NEC quer oferecer uma oportunidade a Schuurs. Sassuolo, Venezia, Genoa e Torino também demonstraram interesse.

“Atualmente, Schuurs treina diariamente em campo. A Itália o atrai, mas a oferta do NEC Nijmegen é boa, segundo as fontes, e a presença do conterrâneo e bom amigo Bryan Linssen poderia muito bem convencer o holandês a ir para a Eredivisie”, acrescenta Verweij.