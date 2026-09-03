Não é Martinelli: ex-astro do Arsenal fora do dérbi entre Al-Hilal e Al-Shabab

A partida do dérbi de Riade entre Al-Hilal e Al-Shabab pela Saudi Pro League terá diversas ausências, sendo a mais notável a de um ex-astro do Arsenal.

O Al-Hilal visita o Al-Shabab, nesta sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita Riade, pela quinta rodada da Saudi Pro League.

E cerca de 24 horas antes do dérbi, o alemão Thomas Letsch, treinador do Al-Shabab, anunciou a ausência de seu meio-campista ganês Thomas Partey da partida por causa de uma lesão.

Letsch disse em declarações na coletiva de imprensa antes da partida, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Infelizmente, Thomas Partey não está pronto, e a situação com ele é simplesmente que ele chegou até nós sem ter feito um período de preparação".

E acrescentou: "Desde os primeiros minutos dele dentro de campo, ele apresentou uma boa atuação, e todos viram que é um jogador que certamente pode nos ajudar a alcançar um nível mais alto, mas precisamos ser inteligentes, porque a temporada é longa, e estamos agora no início dela, então não vamos arriscar escalá-lo".

Partey se juntou ao Al-Shabab durante a atual janela de transferências de verão, em uma transferência livre após o fim de seu contrato com o Villarreal, e isso depois de uma única temporada que passou em suas fileiras, após ter sido contratado do Arsenal, pelo qual jogou por 5 anos.

O jogador de 33 anos participou de duas partidas do Al-Shabab na segunda e terceira rodadas da Saudi Pro League, como reserva no empate sem gols com o Al-Khaleej, e como titular no empate por 3 a 3 com o Al-Riyadh, antes de ficar ausente da partida contra o Al-Hazm na quarta rodada.

Vale lembrar que a partida terá, muito provavelmente, a ausência de outro astro que já jogou no Arsenal, o brasileiro Gabriel Martinelli, que chegou à capital saudita Riade, na última terça-feira, para se transferir ao Al-Hilal.