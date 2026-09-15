O caso envolvendo Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé continua a ocupar as manchetes na França, depois que as recentes declarações do capitão da seleção francesa provocaram ampla polêmica, especialmente após ele falar de si mesmo como "o escolhido", uma expressão que não foi bem recebida por Dembélé e por aqueles ao seu redor, segundo revelou o jornal "L'Équipe".

O jornal francês havia apontado que o jogador do Paris Saint-Germain e seus acompanhantes não ficaram satisfeitos com a forma como Mbappé falou de si mesmo, embora considerar o capitão da seleção francesa um dos principais candidatos a vencer a Bola de Ouro não seja algo surpreendente, sobretudo por ele ocupar essa posição há muitos anos.

O caso gerou reações divergentes nos meios esportivos e midiáticos franceses, depois que Jérôme Rothen, durante sua participação no programa "RMC Sport", passou a falar da existência de um tipo de "traição" por parte de Mbappé, antes de insinuar a possível existência de uma divisão dentro do elenco da seleção francesa por causa dessa crise.

Mas Christophe Dugarry, que estava presente no programa, rejeitou fortemente essa tese e dirigiu críticas contundentes a Rothen, exigindo que ele revelasse os nomes dos jogadores que acreditava representarem um dos lados dessa divisão.

Dugarry disse: "Jérôme, sobre o que você falou, quero nomes. Você está me dizendo que há dois grupos dentro da equipe. Não acredito nessa bobagem!... O que te incomoda, Ousmane? Ele venceu a Liga dos Campeões duas vezes e conquistou a Bola de Ouro".

E acrescentou o ídolo da França: "Vocês se conhecem desde os 15 anos... Você vai se incomodar com uma entrevista em que Kylian passa todo o tempo falando de si mesmo? Ele não disse nada de mal sobre Dembélé".

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Dugarry defende Mbappé

Dugarry seguiu em defesa de Mbappé, considerando que o que o jogador francês disse não contém nenhuma ofensa direta a Dembélé, mas reflete uma diferença clara entre as personalidades dos dois craques e a forma como lidam com o futebol e com a fama.

E disse: "O que Kylian disse é a verdade. Lembro-me de quando Dembélé estava no Barcelona, ele não conseguia acordar de manhã para ir ao treino porque ficava jogando PlayStation... Fala sério! Dembélé é o anticraque, e ele brilha justamente por causa disso. Ele tem a mentalidade do anticraque... São duas visões de futebol. Dois estilos diferentes de futebol que se chocam. Duas personalidades diferentes".

Dugarry avaliou que a diferença entre Mbappé e Dembélé não significa necessariamente a existência de uma crise real entre eles, explicando que cada jogador tem uma personalidade completamente distinta do outro, e que essa divergência pode ser uma parte natural da relação entre eles dentro da seleção francesa.

Dugarry prosseguiu falando sobre Dembélé, ressaltando que não vê um motivo claro para o incômodo do craque do Paris Saint-Germain com as declarações de Mbappé, sobretudo porque a conhecida personalidade de Dembélé se baseia essencialmente em se afastar dos holofotes e em não buscar aparecer como o craque protagonista da cena.

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Dugarry disse: "Não entendo o que choca Ousmane Dembélé. Ele sempre se apresentou como uma pessoa reservada, tímida e um tanto introvertida, com grande espírito de equipe. Ele construiu sua carreira dessa forma e venceu dessa maneira. Ele entende essa filosofia de futebol... Mbappé é exatamente o oposto disso. Com licença, mas se a amizade deles não conseguir superar isso, significa que ela não era forte para começo de conversa".

Ainda assim, Dugarry reconheceu que há algumas coisas que o incomodam na forma como Mbappé fala, principalmente a grande confiança que o jogador demonstra em suas declarações, bem como o recorrente uso da primeira pessoa quando fala de sua trajetória e de sua posição.

E explicou: "Há coisas que me incomodam, como a confiança excessiva de Kylian em suas declarações. Estranho o fato de ele falar longamente na primeira pessoa e de se apresentar dessa maneira... em um esporte coletivo, no qual ele não conquistou muita coisa apesar de ter muito a ganhar".

Dugarry encerrou sua fala apontando que Mbappé possui, no momento, a força e a posição que o tornam capaz de se expressar da maneira que julgar adequada, afirmando: "Agora, Mbappé é a fonte de sua própria força hoje!".