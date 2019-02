Nantes deu prazo maior para Cardiff acertar transferência de Sala

Segundo o técnico do Cardiff City, Neil Warnock, a equipe do País de Gales terá mais tempo para pagar ao Nantes a primeira parcela da transferência de Emiliano Sala. A confirmação veio durante a entrevista coletiva concedida antes da partida contra o Watford, marcada para a próxima sexta-feira (22).

“Acredito que há muitas coisas sendo faladas sobre isso, sei que as pessoas têm tarefas a cumprir e estão tirando conclusões precipitadas sobre o assunto. Conheço Mehmet Dalman e ele conduzirá tudo da maneira correta. Eles pediram uma extensão do prazo de pagamento e o Nantes aceitou. Algumas coisas saíram na mídia mas não deveriam”, revelou Warnock.

Prior to this evening's U23 match, @Coventry_City leave a wreath at Cardiff City Stadium.



For Emiliano. For David.#CityAsOne pic.twitter.com/w8bcqHCIdx