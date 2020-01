Nani sobre Alex Ferguson: "Podia chegar bêbado no treino de Ano Novo e o técnico não ligava"

Em entrevista, o português falou sobre a fama de disciplinador do ex-técnico e das vezes que ele era mais brando

"No Ano Novo, nós podíamos chegar bêbados no treino e o treinador nem se importava. Esse é o Sir Alex. Ele sabia como tratar com os jogadores, tinha a percepção de falar 'esse dia é especial, posso liberar'". Foram com essas palavras que Nani, ex-jogador do , definiu a postura de seu ex-técnico, Sir Alex Ferguson.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Isso não é a postura mais conhecida do treinador: Sir Alex Ferguson era famoso por seu estilo disciplinador e severo.

Nani, que atuou sete anos sob a tutela de Ferguson, afirmou "nunca ter entrado em confusão." De acordo com o português, ele fazia sua diversão nos dias de folga e em alguns feriados. E o treinador britânico não via problema.

Desde a saída de Ferguson, quatro treinadores já passaram pelo Manchester United: David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer. Em sete anos, ainda não venceram nenhuma Premier League. Em comparação, o ídolo dos Red Devils conquistou a comparação por 13 vezes. Tranquilamente, ainda podemos afirmar que o clube sente falta de seu lendário comandante.

Vindo de derrota no clássico contra o Arsenal por 2 a 0 (tropeço este em que o United não causou quase muito perigo à meta do rival), Solksjaer vê rumores de sua saída ganharem ainda mais força. O próximo compromisso do clube é pela Copa da , diante do competitivo .