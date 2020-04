Nada de Neymar ou Haaland: o sucessor de Messi e CR7 é Mbappé, diz Fàbregas

Cesc Fàbregas comparou o atacante francês com Thierry Henry e disse que, pela juventude, escolhe Mbappé para suceder Messi e Cristiano Ronaldo

Cesc Fàbregas já foi um dos principais meio campistas do mundo. Hoje, aos 32 anos, segue para a fase final de sua carreira com o e já faz planos para se tornar treinador no futuro.

Em entrevista à Rádio Cope, da , Fàbregas escolheu Kylian Mbappé, atacante do , como sua grande contratação caso já fosse treinador de um clube. E ele justificou a escolha falando sobre a logenvidade que o francês ainda tem no futebol.

"Cristiano tem 35 anos e Leo [Messi] tem 33, eles são mais velhos", justica o meio campista. "Pela juventude, talento, desejo e mentalidade, eu assinaria com Mbappé. Pensando em ter dez anos de ataque para o meu time, é ele que eu escolho."

Fàbregas ainda comentou sobre Neymar, seu ex-companheiro de , mas reafirmou sua escolha comparando Mbappé a outro ex-parceiro de clube: "Existem jogadores como Neymar e Haaland, mas por causa de sua objetividade e velocidade, Mbappé me lembra de [Thierry] Henry. Eu o vi do campo. Foi um prazer dar passes para ele."

Fàbregas já foi, inclusive, treinado por Henry. Mas por um curto período de tempo. O espanhol chegou ao Monaco em meados de janeiro. No fim do mesmo mês, o treinador foi demitido do clube. Atualmente Henry é treinador do Montreal Impact, time canadense que disputa a .

Mas não é a primeira vez que Fàbregas escolhe Mbappé à frente de Neymar. Em setembro do ano passado, em entrevista ao AS, ele havia dito que o brasileiro é craque, mas o francês é "uma brutalidade".