Neymar é craque, mas Mbappé é uma brutalidade, destaca Fábregas

Cesc Fábregas comentou sobre o atual momento vivido por Neymar e "rasgou" elogios para Mbappé, companheiro de equipe do brasileiro no PSG

Cesc Fábregas é um dos principais astros do futebol francês. Atual jogador do , o meio-campista esbanjou elogios ao rival de , Kylian Mbappé. Em entrevista ao AS, o espanhol que já teve passagens por e ressaltou a admiração pelo jogador do , além de demonstrar esperança acerca do futuro de Neymar no futebol.

“Mbappé é uma brutalidade. É claramente uma mina de futuro. Eu sempre penso como um meio-campista, e se eu jogasse com ele, seria bom dar uma assistência para ele. Mbappé é rápido, explosivo, mas também muito inteligente para sair da marcação. Tem um tempo de bola muito bom”, disse Fàbregas que encara Mbappé somente em 30 de novembro, pelo primeiro turno do .

Seguindo a linha de perguntas a respeito dos atletas do , o veículo espanhol aproveitou o bate-papo e questionou Fábregas sobre o atual momento de Neymar no esporte.

“Eu joguei com ele. É um dos grandes jogadores do futebol. Às vezes, por razões mentais ou um treinador que não sabe tirar vantagem de você, você tem um nível mais baixo do que o esperado. Mas se você for um grande jogador, sempre será um grande jogar. [Neymar] é um craque”, comentou.

Fábregas e Neymar, vale lembrar, jogaram juntos no Barcelona entre 2013 e 2014. Na época, um dos melhores momentos vividos pelo brasileiro na carreira profissional ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez.