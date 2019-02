Nada de China! Palmeiras acerta renovação com Bruno Henrique

O Alviverde anunciou o acerto em mensagem de suspense nas redes sociais

O Palmeiras anunciou oficialmente a permanência do meio-campista Bruno Henrique, capitão do time na conquista do Brasileirão de 2018. O jogador de 29 anos estava na mira do Tianjin Teda, da China, e renovou vínculo com o Verdão até o final de 2023.

Através das redes sociais, o Palmeiras anunciou a notícia com uma brincadeira listando as bandeiras de China e Brasil.



— SE Palmeiras (@Palmeiras) 1 de fevereiro de 2019

Para convencer Bruno Henrique a permanecer, a diretoria palmeirense lhe ofereceu um projeto de carreira – algo semelhante ao que aconteceu com Dudu, outro que foi assediado pelo futebol chinês.