Nada de Bragantino: interior vê menos badalados ofuscarem "novo rico" no Paulistão

Com um dos maiores investimentos do Brasil, equipe de Bragança vê outros times do interior com melhor campanha no Campeonato Paulista

A expectativa para o começo de ano no futebol paulista era saber o desempenho do Red Bull , novo integrante do e segundo clube brasileiro que mais investiu na janela de contratações. Até agora, porém, os destaques do interior no Estadual tem passado um pouco longe de Bragança Paulista.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!​



Ainda que tenha derrotado o e empatado com o na Vila, o time da multinacional somou apenas um ponto contra os outros adversários que encarou até aqui. O último, aliás, é um dos poucos invictos restantes e o time que mais chama atenção neste começo de temporada.



Comandado por Camilo, que há três anos defendia a em amistoso com a , o tem duas vitórias e três empates até aqui. Os triunfos, no entanto, foram marcantes: goleada por 6 a 0 no -SP, integrante da do Brasileiro, fora de casa, e 2 a 0 no próprio Red Bull, na última sexta.

TRIUNFO CASEIRO!

O Mirassol alegrou a sexta-feira (7) de seu torcedor ao conseguir uma vitória de 2 a 0 diante do @RedBullBraga, pela quinta rodada do Sicredi 2020. #FutebolPaulista

📷Marcos Freitas/Ag. Mirassol FC pic.twitter.com/uaCksOZm0H — Paulistão Sicredi 2020 (@Paulistao) February 8, 2020

MAIS UMA!

Embalado pelo apoio de seu torcedor, o @ecsantoandre conseguiu mais um resultado positivo no Paulistão Sicredi 2020. Neste domingo (9), o Ramalhão recebeu o @SaoPauloFC e venceu por 2 a 1, em jogo da quinta rodada.#FutebolPaulista

📷Rubens Chiri/saopaulofc.net pic.twitter.com/oIrWT2sVFH — Paulistão Sicredi 2020 (@Paulistao) February 9, 2020

A equipe ainda demonstrou um bom futebol na segunda rodada, quando recebeu o e dominou o time de Tiago Nunes por praticamente toda a partida. No final, empatou com Camilo e transformou Cássio no melhor goleiro da partida. Chico, que jogou no Ceará no ano passado, Romário, com passagem pelo Santos, e o volante Luis Oyama, cria da base, são outros destaques do elenco.Bem mais próximo de , outro time que desponta entre os principais destaques é o tradicional Santo André. Dono de quatro vitórias e a melhor campanha do torneio até aqui, coroou o bom momento com um triunfo por 2 a 1 sobre o , no último domingo, dentro de casa. Fernando Henrique, goleiro finalista da Libertadores com o em 2008, é o líder do elenco.A demonstração de força contra os são-paulinos, aliás, sucedeu uma goleada por 4 a 1 sobre o , na estreia da Copa do , mostrando que o time tem planos ousados para esse começo de ano. Campeão do torneio nacional em 2004, o Ramalhão quer retomar os tempos de glória da década passada.Menos chamativo, mas tão eficiente quanto os concorrentes, o também tenta surpreender no Paulista. Integrante do mata-mata do torneio nos últimos anos, é o outro invicto do Paulista. A equipe, porém, já foi eliminada da , perdendo por 2 a 1 para o no último meio de semana.

Enquanto tenta engrenar no ano, o Braga já vê que terá concorrentes mais do que dispostos para se tornar a ‘quinta força’ do futebol paulista.