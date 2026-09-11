James Rodríguez (35) não vai mais atuar na Itália, informam diversos veículos internacionais. Apesar do interesse concreto do Avellino, clube da Série B, o meio-campista optou por retornar ao Atlético Nacional, em seu país natal, a Colômbia. O compatriota Juan Cuadrado (38) já foi apresentado na Liga DIMAYOR, mas pelo Millonarios FC.

James estava muito perto de acertar com o Avellino, onde o ícone italiano Alessandro Nesta é o principal responsável. O clube via no jogador de 131 partidas pela seleção a peça que faltava na busca pelo acesso à Serie A.

James está livre no mercado após sua saída do Minnesota United, clube da Major League Soccer, e, portanto, tinha algumas opções para escolher, embora parecesse questão de tempo até assinar na Itália. Em uma reviravolta surpreendente, o Atlético agora ficou com sua assinatura. Provavelmente, ele será apresentado dentro de alguns dias.

James é considerado um dos maiores jogadores colombianos de todos os tempos e deve esse status, entre outras coisas, à Copa do Mundo de 2014, na qual brilhou, entre outros momentos, com um voleio maravilhoso, vencedor do Prêmio Puskás, contra o Uruguai.

Esse torneio lhe rendeu uma transferência de peso para o Real Madrid, que pagou cerca de 80 milhões de euros ao AS Monaco. James, que depois atuou por Bayern de Munique, Everton, Al-Rayyan, São Paulo, CA Banfield e Club León, guardou suas melhores atuações para a seleção nacional.

Ao contrário de James, Cuadrado já foi apresentado no país sul-americano. O lateral-direito disputou nada menos que 314 partidas pela Juventus e também defendeu, entre outros, Chelsea, Inter de Milão, Fiorentina e Atalanta.

O jogador de 116 partidas pela seleção assinou até meados de 2027 em Bogotá e foi descrito por seu novo clube como "um dos jogadores colombianos mais destacados das últimas décadas".



