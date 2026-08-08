Um recurso técnico ajudou alguns torcedores do TSV 1860 Munique a obter o reembolso de carnês de temporada pagos em duplicidade. Muitos, porém, corriam o risco de ficar sem nada, até que um financiador anônimo interveio. Enquanto o reembolso de ingressos de temporada que perderam o valor para a temporada 2026/27 deu certo em muitos casos para pagamentos via cartão de crédito, cartão de débito ou PayPal, os torcedores que usaram a clássica transferência bancária ficaram diante de uma perda financeira após a recusa do dinheiro da terceira divisão por parte do investidor Hasan Ismaik.

Foi aí que entrou a iniciativa do empresário não identificado, que fez contato por meio do portal de torcedores sechzger.de. O objetivo da ação era ajudar especificamente os torcedores que, após a queda forçada para a Regionalliga, simplesmente já não podiam mais arcar com uma nova compra de ingressos.

Depois do esclarecimento das condições gerais e da origem dos recursos, o chamado foi lançado em meados de julho. Até o fim do prazo, na tarde da última segunda-feira, chegaram por e-mail ao todo 90 pedidos de apoio. Os responsáveis pela plataforma os encaminharam ao doador sem qualquer verificação.

IMAGO

Benfeitor paga 107 carnês de temporada para torcedores do 1860

Ele assumiu por conta própria a análise, assim como a complexa operacionalização, e investiu, além do capital, um considerável esforço de tempo. Para excluir oportunistas que buscavam apenas vantagens financeiras, o financiador filtrou, após sua própria análise, pedidos indevidos.

A operação financeira acabou sendo realizada de forma juridicamente segura por meio de um escritório de advocacia acionado para isso. No fim das contas, 71 famílias dos Löwen se beneficiaram da ação de ajuda, na qual 107 carnês de temporada, em um volume total de 34.243 euros, foram quitados. Na estreia em casa, com lotação esgotada de 15 mil espectadores, contra o FC Augsburg II na noite de sexta-feira (2 a 2), a ação foi mencionada de forma explícita no intervalo por meio do sistema de som do estádio e recebeu muitos aplausos.

A maior parte dos ingressos de temporada passíveis de reembolso correspondia ao setor de arquibancada em pé da Westkurve. Além disso, uma parcela especialmente alta dos pedidos veio de pessoas com deficiência grave. Embora esse grupo pague tarifas reduzidas na chamada Stehhalle, a duplicação dos custos anuais com ingressos devido à perda da licença o atinge de maneira particularmente dura.