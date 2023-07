Nacional-AM x Tuna Luso ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam neste domingo (16), pela 13ª rodada; veja como acompanhar na internet

Nacional-AM x Tuna Luso se enfrentam na tarde deste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Estádio Ismael Benigno, em Manaus, pela 13ª rodada do Brasileiro Série D. A partida não teve a transmissão divulgada.

O jogo é de extrema importância no andamento do campeonato, já que a partida vale a ponta na tabela. Os mandantes estão na liderança do Grupo A1 com 25 pontos e apenas uma derrota. Já o Nacional está logo atrás, na vice colocação e 24 pontos.

Na última rodada, o Tuna Luso venceu o São Francisco do Acre pelo placar de 2 a 0 em casa, enquanto o Nacional empatou no clássico regional com o Princesa de Solimões, fora de casa, por 1 a 1.

No histórico de confronto, foram 18 jogos entre as equipes e pequena vantagem para a Tuna, com seis vitórias contra quatro do Nacional, além de outros oito empates. Na última vez que se encontraram, foi em maio desta mesma temporada, com a Tuna Luso vencendo em de casa no placar de 2 a 1.

Prováveis escalações

Nacional-AM: Jonathan, Clayton, Davy, Paulinho, Icaro, Wendel, Marcone, Iago, Iury Tanque, José, Erico Junior.

Tuna Luso: Jefferson, Lukinhas, Dedé, Samuel, Cassio, Marlon, Paulo Rangel, Emerson, Pedrinho, Kaue e Daelson.

Desfalques

Nacional-AM

Sem desfalques confirmados.

Tuna Luso

Sem desfalques confirmados.

Quando é?