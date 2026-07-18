Nacho Ferri já estabelece um padrão muito alto no Feyenoord

Nacho Ferri ficou maravilhado no sábado durante o Feyenoord Festival, que atraiu 45.000 visitantes. O atacante espanhol de 21 anos espera seguir os passos de alguns ilustres antecessores como jogador do Feyenoord.

Ferri, assim como os outros novos contratados, chegou de helicóptero ao De Kuip. “Foi realmente lindo. A vista da cidade, depois chegar ao estádio e vê-lo lotado pela primeira vez. No amistoso contra o Club Brugge, havia 15.000 pessoas; agora estava quase lotado. Não tenho palavras para descrever isso. Não há estreia melhor do que essa”, afirmou, cheio de admiração, ao Algemeen Dagblad.

O atacante, contratado do KVC Westerlo, já estabeleceu metas muito altas no Feyenoord. “O objetivo é conquistar títulos aqui. Tudo o que for possível. A taça, o campeonato e ter um bom desempenho na Liga dos Campeões”, afirmou o ambicioso Ferri. “É sempre bom ter bons jogadores. A competição só serve para eu me provar. Ela também é importante para que a equipe jogue cada vez melhor. Mas vou dar o meu melhor para me tornar o atacante titular.”

Ferri sabe que Santiago Gimenez e Ayase Ueda tiveram e continuam tendo um excelente desempenho no Feyenoord. No entanto, isso não gera pressão extra para o novo reforço. “Jogadores incríveis que se saíram bem aqui. Por isso, não sinto pressão. É, ao contrário, uma motivação para mim. Sei que também sou capaz disso.”

Devido à sua altura de 1,92 metro, o recém-contratado do Feyenoord é frequentemente comparado a Graziano Pelle. O atacante italiano tornou-se um herói da torcida do Feyenoord graças aos seus gols e ao seu estilo de jogo.

“Eu o conheço, mas o Pellè tinha um estilo diferente. Talvez um pouco parecido. Ele também era bom de cabeça, mas tinha uma técnica realmente boa”, diz Ferri, comparando-se ao ex-líder do ataque do Feyenoord.

“Jogo de forma mais física, trago intensidade e vontade de vencer. Aparço nos espaços livres, mas também sou bom dentro da área”, afirma o motivado Ferri aos torcedores do Feyenoord.