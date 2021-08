Na mira do Corinthians, Willian foi um desastre no Arsenal

O brasileiro apresentou um baixo desempenho desde que chegou do Chelsea, e agora está negociando com o Corinthians

Poucas transferências foram tão espetacularmente erradas quanto a de Willian para o Arsenal. Anunciado como um négocio sem riscos quando chegou, após sua saída do Chelsea. O experiente brasileiro deveria desempenhar um papel fundamental na revolução Mikel Arteta no Emirates Stadium, mas não foi isso que aconteceu.

Havia ressaltas sobre o fato de ser um contrato de três anos, apesar da idade do atacante, mas a maioria achava que ele ainda tinha muito a oferecer, já que havia voltado da sua melhor temporada de gols no Stamford Bridge.

Mas avançando o relógio para pouco mais de um ano, agora, Willian está negociando uma possível saída sem custos para o Corinthians. Sua passagem pelo Arsenal pode ser descrita como nada além de um desastre.

Em 37 partidas, ele conseguiu apenas um gol - um contra o West Brom, que acabou sendo rebaixado na Premier League passada. O jogo pareceu ser a última aparição do brasileiro com a camisa do Arsenal.

“As expectativas quando decidimos juntos trazê-lo para o clube de futebol não se cumpriram”, admitiu Arteta no início deste mês. “É verdade que o contexto não tem sido o melhor para ele. Foi o ano mais difícil da história do futebol para qualquer jogador de futebol."

“O Willian é um jogador que precisa jogar feliz, sentir alegria e sentir a torcida e depois se expressar com a qualidade que tem. Nada disso aconteceu. Ele encontrou um lugar difícil para ele e não se sente confortável com isso e acho que é por isso que ele tem lutado.”

Willian foi contratado como um jogador que poderia entrar, começar a correr e ajudar o Arsenal a voltar à Liga dos Campeões. Mas ele vai sair como um jogador que agora representa tudo o que o time deve evitar quando se trata de suas futuras negociações.

Este foi um erro caro e as lições aprendidas serão um aviso valioso para Arteta e o diretor técnico do Arsenal, Edu Gaspar, no futuro. Diante disso, é claro, ele parecia uma contratação relativamente inteligente.

Willian ainda era um jogador-chave para o Chelsea quando saiu. Ele marcou nove gols na liga em sua última temporada, mas também deu sete assistências, igualando sua maior contagem anterior, que foi acumulada em 2017/18.

Chelsea também estava ansioso para mantê-lo; não era como se eles o tivessem empurrado o atacante porta afora. Eles diversas vezes ofereceram uma renovação de contrato de dois anos.

O jogador, na verdade, queria um contrato de três anos para continuar no Chelsea - e foi aí que o Arsenal entrou na parada. Parecia que Arteta estava contratando um jogador que entraria e causaria um impacto imediato, mas a realidade era completamente oposta.

Além de sua estreia impressionante, quando marcou um gol na vitória por 3 a 0 sobre o Fulham, Willian passou por um período ruim no time. Foi um caso clássico de um jogador que realmente não queria estar em um clube que apenas executou as ações sem entregar nada perto do que deveria.

“Foi realmente um começo muito difícil”, admitiu Willian, ao discutir sua primeira temporada no Arsenal durante uma entrevista à ESPN. "Acabamos entrando em uma seqüência ruim e eu também tive uma seqüência ruim. Acho que (foi) a pior época que vivi como profissional.”

Considerando como foi sua primeira temporada no Arsenal, parece que uma mudança nesta janela é importante para todas as partes. Com isso, surgiram rumores sobre um possível retorno ao Brasil.

No entanto, as negociações sobre o modelo do negócio proposto pelo Corinthians e quanto o Arsenal precisará contribuir para seu salário ainda não foram concluídas. Ainda há uma chance de Willian se mudar para outro lugar, com o atacante aberto à ficar na Europa, caso apareça a oportunidade certa.

Para o Arsenal, a chave agora é evitar a repetição do erro que cometeu com Willian no futuro. Eles devem ser mais espertos no mercado de transferências e os sinais até agora nesta janela sugerem que eles prestaram atenção ao aviso e estão se concentrando em construir um time jovem que está cheio de fome e potencial.

As chegadas de Ben White, Sambi Lokonga e Martin Odegaard apontam para uma mudança drástica na política de contratação e, é uma abordagem que as fontes do clube apontam como sua visão para o futuro.

Esta tem sido uma janela extremamente agitada para o Arsenal, com Nuno Tavares e Aaron Ramsdale também contratados. Mas o êxodo esperado ainda não se materializou. Vários jogadores que pareciam certos de partir ainda permanecem, com alguns deles relacionados entre os suplentes no domingo passado, quando os Gunners foram derrotados pelo Chelsea.

Mas o Arsenal espera ver algum movimento significativo no que diz respeito às despesas durante a última semana da janela de transferências, com Willian definido para ser seguido por vários outros jogadores. Lucas Torreira já está na Itália, em um empréstimo à Fiorentina.

Sead Kolasinac, que estava no banco no fim de semana, pode ingressar no Fenerbahçe, enquanto Eddie Nketiah continua atraindo interesse do Crystal Palace. Héctor Bellerín é outro jogador que ainda pode sair, com Reiss Nelson também disponível, caso alguma oferta certa chegue.

Se a maioria dessas negociações seguirem em frente nos próximos dias, principalmente a de Bellerín, o Arsenal poderá aumentar o seu plantel com a chegada de um novo lateral direito antes do prazo de transferência, no dia 31 de agosto.

Quem poderia ser ainda não está claro, mas é uma aposta segura sugerir que não será ninguém com mais de 30 anos liberado pelo Chelsea.