Corinthians sonda Willian e tenta convencer Arsenal a pagar parte dos salários

Timão já fez contato para buscar informações sobre possível volta do atleta ao futebol brasileiro, mas vê lado financeiro como obstáculo em negócio

O Corinthians fez uma consulta sobre a situação de Willian no mercado da bola. O atleta de 33 anos tem vínculo com o Arsenal até junho de 2023, mas tem o interesse de deixar o Emirates Stadium neste momento. O clube que o revelou já surge como um possível destino.

Houve uma procura dos paulistas pelo atleta para consultar a situação atual na Inglaterra. O Corinthians avisou que, se ele estiver livre no mercado ou topar uma mudança por empréstimo, fará uma investida.

Na segunda alternativa, seria necessário que o Arsenal pagasse parte dos salários ao atleta, conforme apurado pela Goal.

Hoje, o brasileiro fatura 8 milhões de euros livres de impostos por ano em seu contrato com o Arsenal. O número está longe da realidade do Corinthians, que vive crise financeira desde a gestão passada, de Andrés Sanchez. Há um movimento para tentar reduzir os gastos com o esporte no Parque São Jorge.

Além disso, Willian pretende seguir na Europa por mais tempo. Mesmo que não queira permanecer no Arsenal, o atacante vê a possibilidade de jogar no continente como a melhor neste momento da carreira. Ele busca clubes da própria Inglaterra para jogar.

O técnico Sylvinho tem algumas opções no elenco para jogar pelos lados do campo: Gustavo Silva, Mateus Vital, Léo Natel, Marquinhos e Rodrigo Varanda são nomes que atuam nesta função.

Willian é visto como um jogador para mudar o patamar do setor ofensivo corintiano. Segundo apurado pela Goal, a vontade do Arsenal é de não contar mais com o meia-atacante, o que pode acabar facilitando uma transferência.