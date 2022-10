Na mira de Tite para a Copa, Bremer sofre lesão em Torino x Juventus

O zagueiro, que foi convocado para o último teste da seleção, deixou o campo com dores na coxa esquerda

Nome forte na corrida pela vaga em aberto na defesa da seleção brasileira, Bremer deixou o campo mais cedo neste sábado (15), no clássico entre Torino e Juventus, que acabou com a vitória da Velha Senhora por 1 a 0. Com dores na coxa esquerda, o zagueiro saiu ainda no começo do segundo tempo, e começa a preocupar em possível ida à Copa do Mundo.

Testado pelo técnico Tite na última convocação do Brasil antes da Copa do Mundo, o zagueiro Bremer aparecia como um dos favoritos a conquistar uma vaga em aberto na defesa brasileira para o Mundial. No entanto, agora sua vaga pode estar ameaçada por uma possível lesão na coxa.

Depois de uma grande temporada 2021/22 no Torino, Bremer se transferiu à Juventus no começo da atual temporada e, neste sábado (15), entrou em campo para enfrentar seu ex-time pelo clássico italiano da décima rodada da Serie A. Ainda no início do segundo tempo, porém, o zagueiro precisou deixar o jogo - e foi muito vaiado pela torcida de sua antiga equipe.

Bremer sentiu dores na coxa e esquerda e foi substituído aos seis minutos do segundo tempo, dando lugar a Leonardo Bonucci, quando o placar ainda marcava 0 a 0. O brasileiro queria ter seguido em campo, mas a comissão técnica da Juve, visando a sequência de jogos que estão vindo, optou por sacá-lo do jogo - a ideia era evitar um problema maior que possa demorar mais para ser resolvido.

Por enquanto, a Juventus não deu mais detalhes da situação de Bremer, nem mesmo quanto à gravidade e se ele preocupa o clube para a sequência da temporada - e até mesmo se uma possível ida ao Qatar para Copa do Mundo pode estar em risco.