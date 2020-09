Na briga pela liderança, Vasco e Atlético-MG são os grandes vencedores da rodada

O Cruzmaltino bateu o Botafogo no clássico carioca, o Galo venceu o Red Bull Bragantino... e os demais que estavam no topo derraparam

Ainda que com raras exceções, como em 2019, o Campeonato Brasileiro é conhecido pelo equilíbrio e uma certa imprevisibilidade. E em um torneio repleto de condicionantes únicas, por causa da pandemia da Covid-19, esta imprevisibilidade tem sido a tônica das partidas até o momento, o que faz a briga pelo título ficar alucinante.

Nesta décima rodada, por exemplo, e foram os grandes vencedores. Enquanto o conseguiu mostrar força para, nos minutos finais, bater o Red Bull por 2 a 1, o Vasco venceu o clássico contra o por 3 a 2. Por causa dos resultados envolvendo as outras equipes que hoje estão na parte de cima da tabela, tanto os mineiros quanto os cariocas conseguiram encostar no líder .

O Galo, por exemplo, chegou a 18 pontos e está a apenas dois do clube gaúcho, que perdeu por 1 a 0 para o neste domingo (13). O Vasco chegou a 17 e, assim como o Atlético-MG, tem um jogo a menos. Ambos se encontram, respectivamente, na segunda e quarta posições. Tanto um quanto o outro também comemoraram, além de suas próprias vitórias, a derrota do Flamengo (para o Ceará) e os empates de Palmeiras (vs Sport), São Paulo e Santos.

Em um Brasileirão mais imprevisível do que nunca é possível imaginar que aquele que comemora hoje vai lamentar em algum momento amanhã, mas na história dos dez duelos desta décima rodada os grandes vitoriosos foram Atlético-MG e : por méritos próprios e deméritos de seus concorrentes mais próximos.