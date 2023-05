Náutico x São José-RS ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste sábado (6), pela segunda rodada da competição; veja como acompanhar na internet

Náutico e São José-RS se enfrentam na noite deste sábado (6), às 19h (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Na primeira rodada da competição, o Náutico foi derrotado para o Manaus, fora de casa, pelo placar de 2 a 1. Agora, o Timbu busca em casa a sua primeira vitória na Série C. Do outro lado, o São José estreou na Série C com um empate sem gols contra o Floresta, em casa.

Prováveis escalações

Náutico: Vagner, Odivan, Victor Ferraz, Jean, Diego Matos, Gabriel, Julio, Paul, Denilson, Kayon, Eduardo.

São José-RS: Fábio, Lucas, Jadson, Lucas Cunha, Lucas Sampaio, Sillas, Karl, Rondinelly, Kayan, Nonato, Thalys.

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

São José-RS

Sem desfalques confirmados.

Quando é?