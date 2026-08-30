Tudo indica que Myron Boadu vai dar sequência à carreira na Inglaterra. Sky Italia informa que o atacante, livre no mercado, mantém negociações avançadas com o Watford, clube da Championship.

A transferência já vinha se desenhando há alguns dias. O jogador de Amsterdã foi um observador atento no sábado em Vicarage Road, onde viu o Watford arrancar um meritório ponto contra o West Ham United, rebaixado da Premier League.

O jornalista de transferências Luca Bendoni informou no sábado que Boadu tem várias opções e que o Watford era "uma opção concreta". Um dia depois, ele escreve que apenas os últimos detalhes ainda impedem um vínculo entre as partes.

Boadu, de 25 anos, deixou o PSV neste verão europeu, depois de atuar como atacante reserva na última temporada. Ao todo, disputou 17 partidas, marcou três gols e saiu com um título do Campeonato Holandês no currículo.

Durante a preparação para a atual temporada, por um momento pareceu que Boadu ainda permaneceria por mais tempo no PSV. Ele treinou com o elenco na pré-temporada, mas no fim o PSV decidiu seguir caminhos separados.

Agora, tudo aponta para o fato de que Boadu vai trabalhar na Inglaterra pela primeira vez na carreira. Boadu surgiu no AZ, que o vendeu em 2021 por 17 milhões de euros ao AS Monaco.

Lá, ele não conseguiu corresponder totalmente às expectativas e, após empréstimos a FC Twente e VfL Bochum, o clube da Ligue 1 o deixou sair para o PSV por uma quantia irrisória.