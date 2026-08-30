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Myron BoaduImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Myron Boadu está perto de um acordo com um clube da Inglaterra após saída do PSV

Mercado da bola
PSV
Watford
M. Boadu

Tudo indica que Myron Boadu vai dar sequência à carreira na Inglaterra. Sky Italia informa que o atacante, livre no mercado, mantém negociações avançadas com o Watford, clube da Championship.

A transferência já vinha se desenhando há alguns dias. O jogador de Amsterdã foi um observador atento no sábado em Vicarage Road, onde viu o Watford arrancar um meritório ponto contra o West Ham United, rebaixado da Premier League.

O jornalista de transferências Luca Bendoni informou no sábado que Boadu tem várias opções e que o Watford era "uma opção concreta". Um dia depois, ele escreve que apenas os últimos detalhes ainda impedem um vínculo entre as partes.

Boadu, de 25 anos, deixou o PSV neste verão europeu, depois de atuar como atacante reserva na última temporada. Ao todo, disputou 17 partidas, marcou três gols e saiu com um título do Campeonato Holandês no currículo.

Durante a preparação para a atual temporada, por um momento pareceu que Boadu ainda permaneceria por mais tempo no PSV. Ele treinou com o elenco na pré-temporada, mas no fim o PSV decidiu seguir caminhos separados.

Agora, tudo aponta para o fato de que Boadu vai trabalhar na Inglaterra pela primeira vez na carreira. Boadu surgiu no AZ, que o vendeu em 2021 por 17 milhões de euros ao AS Monaco.

Lá, ele não conseguiu corresponder totalmente às expectativas e, após empréstimos a FC Twente e VfL Bochum, o clube da Ligue 1 o deixou sair para o PSV por uma quantia irrisória.

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