Munir se despede do Barcelona e é oficializado no Sevilla

Atacante afirmou que "sempre levará o Barça em seu coração"

Sem espaço no elenco do Barcelona, o hispano-marroquino Munir El Haddadi deixou o clube neste sábado (12). O Sevilla anunciou a contratação do atacante de 23 anos nesta tarde por 1 milhão de euros (cerca de R$ 4,2 mi). Munir assinou com os Rojiblancos por quatro temporadas.

Formado nas categorias de base do Barça, a famosa La Masia, Munir fez sua estreia no time profissional dos Blaugranas em 2014, com apenas 18 anos. A expectativa era grande, mas o atacante acabou decepcionando como outras promessas do clube, como Bojan e Deulofeu.

Após deixar o Barça, Munir agradeceu o time que o revelou, afirmando que "sempre levará o Barcelona em seu coração".