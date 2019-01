Munir comunica ao Barcelona que não renovará contrato

Ainda sem propostas definitivas, o jogador decidiu não permanecer na equipe espanhola ao final da temporada 2018-19

Munir El Haddadi não irá renovar contrato com o Barcelona segundo informações do site espanhol Mundo Deportivo. O vínculo entre Munir e Barça expira em 30 de junho, mas o atacante já teria comunicado a diretoria do clube sobre a decisão de não seguir no elenco Catalão.

Com a notícia da saída do atleta do Barcelona, alguns clubes como Betis, Sevilla, Roma, Napoli e West Ham já estariam interessados em contrata-lo. Mas há dois requisitos a serem atendidos: uma proposta consideravelmente atraente e a rescisão de contrato por parte do Barça, no qual o time teria que pagar o salário proporcional de Munir contanto os meses que ainda faltam para o término do contrato. Algo que o clube Catalão demonstrou não estar disposto a fazer.



(Foto: Getty Images)

A imprensa espanhola publicou, recentemente, que Munir teria negado a oferta de renovação de contrato feita pelo Barcelona. Com isso, o time do Camp Nou não pretenderia insistir novamente com a proposta de permanência do jogador.