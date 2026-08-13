Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

Traduzido por

Munido da pressão de Rodri, o Barcelona prepara a última oferta ao Manchester City

Mercado da bola
Barcelona
Manchester City
Rodri
Espanha
England

Os detalhes financeiros completos da oferta do Barcelona

A negociação do Barcelona pela contratação de Rodri, astro do Manchester City, avança em ritmo firme, mas ainda não foi selada; o clube inglês recusou a segunda proposta apresentada pelo Barcelona, no valor de 60 milhões de euros mais bônus adicionais que elevam o total a 70 milhões de euros, mantendo-se firme na quantia de 80 milhões de euros para aprovar a saída do meio-campista, apesar de restar apenas um ano em seu contrato.

O clube inglês adota uma postura rígida nas negociações após o jogador ter chegado a um acordo com o Barcelona, insistindo em atingir a barreira dos 80 milhões de euros, mesmo que isso dependa de metas de desempenho de difícil alcance.

De acordo com o jornal "The Times", o Manchester City precisa melhorar sua situação financeira em conformidade com as regras do "Fair Play Financeiro" para contratar Enzo Fernández, jogador do Chelsea, e por isso busca fechar um negócio de alto valor para equilibrar suas contas financeiras.

Em contrapartida, o Barcelona elevou sua proposta de forma notável, chegando ao limite máximo que estava disposto a pagar para concretizar este negócio, e apesar de a proposta incluir uma quantia básica de 60 milhões de euros e 10 milhões de euros em bônus, não conseguiu convencer o Manchester City, que recusou a oferta no fim da noite da última quarta-feira, ainda que as negociações continuem em andamento e não tenham se encerrado.

Segundo o jornal catalão "Sport", o Barcelona trabalha atualmente na preparação de uma proposta final e não ultrapassará essa quantia, e o Barcelona conta com o apoio do jogador, que por sua vez pediu ao Manchester City que facilite sua saída, por seu desejo de deixar a Premier League; e a pressão exercida pelo jogador será um fator decisivo neste caso.

Supercopa da Inglaterra
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Amistosos de clubes
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Fontes próximas às negociações indicam ao jornal que a proposta final pode subir até atingir uma quantia fixa de 65 milhões de euros, à qual se somam 10 milhões de euros em variáveis; sendo que esse valor adicional se divide em 5 milhões de euros com condições de fácil cumprimento, e outros 5 milhões atrelados a condições de mais difícil realização, e esse número pode ser suficiente para levar o Manchester City a concordar.

Essa proposta deverá ser apresentada nas próximas horas com o objetivo de se chegar a um acordo preliminar que poupe o jogador do desgaste da viagem a Manchester; já que Rodri deveria se apresentar ao clube inglês amanhã, sexta-feira, e prefere se dirigir diretamente a Barcelona, embora a questão ainda não tenha sido resolvida, tendo em vista que resta a etapa final e mais difícil das negociações.

O Manchester City já aceitou a realidade da saída de Rodri, e apesar de o clube inglês ter demonstrado durante as conversas não se opor a manter o jogador pelo tempo restante de seu contrato (um ano), essa postura se enquadrava mais em táticas de negociação do que refletia a realidade; já que a movimentação do clube no mercado de transferências revela sua verdadeira posição, uma vez que conduz negociações para contratar dois meio-campistas, Ayoub Bouaddi e Enzo Fernández, para compensar a saída do internacional espanhol.

Rodri está ciente da dimensão dos grandes esforços que o Barcelona faz para contratá-lo, e por isso demonstrou flexibilidade no que diz respeito às condições de seu contrato, ao abrir mão de alguns direitos financeiros que recebia anteriormente.

Essa decisão parte de considerações esportivas e pessoais, com o meio-campista fazendo o máximo esforço para garantir a conclusão do negócio; e, em contrapartida, o Barcelona entende que, apesar de as negociações terem sido mais difíceis do que o esperado, a distância entre as duas partes diminuiu a ponto de tornar possível chegar a um acordo a qualquer momento.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google