A negociação do Barcelona pela contratação de Rodri, astro do Manchester City, avança em ritmo firme, mas ainda não foi selada; o clube inglês recusou a segunda proposta apresentada pelo Barcelona, no valor de 60 milhões de euros mais bônus adicionais que elevam o total a 70 milhões de euros, mantendo-se firme na quantia de 80 milhões de euros para aprovar a saída do meio-campista, apesar de restar apenas um ano em seu contrato.

O clube inglês adota uma postura rígida nas negociações após o jogador ter chegado a um acordo com o Barcelona, insistindo em atingir a barreira dos 80 milhões de euros, mesmo que isso dependa de metas de desempenho de difícil alcance.

De acordo com o jornal "The Times", o Manchester City precisa melhorar sua situação financeira em conformidade com as regras do "Fair Play Financeiro" para contratar Enzo Fernández, jogador do Chelsea, e por isso busca fechar um negócio de alto valor para equilibrar suas contas financeiras.

Em contrapartida, o Barcelona elevou sua proposta de forma notável, chegando ao limite máximo que estava disposto a pagar para concretizar este negócio, e apesar de a proposta incluir uma quantia básica de 60 milhões de euros e 10 milhões de euros em bônus, não conseguiu convencer o Manchester City, que recusou a oferta no fim da noite da última quarta-feira, ainda que as negociações continuem em andamento e não tenham se encerrado.

Segundo o jornal catalão "Sport", o Barcelona trabalha atualmente na preparação de uma proposta final e não ultrapassará essa quantia, e o Barcelona conta com o apoio do jogador, que por sua vez pediu ao Manchester City que facilite sua saída, por seu desejo de deixar a Premier League; e a pressão exercida pelo jogador será um fator decisivo neste caso.

Fontes próximas às negociações indicam ao jornal que a proposta final pode subir até atingir uma quantia fixa de 65 milhões de euros, à qual se somam 10 milhões de euros em variáveis; sendo que esse valor adicional se divide em 5 milhões de euros com condições de fácil cumprimento, e outros 5 milhões atrelados a condições de mais difícil realização, e esse número pode ser suficiente para levar o Manchester City a concordar.

Essa proposta deverá ser apresentada nas próximas horas com o objetivo de se chegar a um acordo preliminar que poupe o jogador do desgaste da viagem a Manchester; já que Rodri deveria se apresentar ao clube inglês amanhã, sexta-feira, e prefere se dirigir diretamente a Barcelona, embora a questão ainda não tenha sido resolvida, tendo em vista que resta a etapa final e mais difícil das negociações.

O Manchester City já aceitou a realidade da saída de Rodri, e apesar de o clube inglês ter demonstrado durante as conversas não se opor a manter o jogador pelo tempo restante de seu contrato (um ano), essa postura se enquadrava mais em táticas de negociação do que refletia a realidade; já que a movimentação do clube no mercado de transferências revela sua verdadeira posição, uma vez que conduz negociações para contratar dois meio-campistas, Ayoub Bouaddi e Enzo Fernández, para compensar a saída do internacional espanhol.

Rodri está ciente da dimensão dos grandes esforços que o Barcelona faz para contratá-lo, e por isso demonstrou flexibilidade no que diz respeito às condições de seu contrato, ao abrir mão de alguns direitos financeiros que recebia anteriormente.

Essa decisão parte de considerações esportivas e pessoais, com o meio-campista fazendo o máximo esforço para garantir a conclusão do negócio; e, em contrapartida, o Barcelona entende que, apesar de as negociações terem sido mais difíceis do que o esperado, a distância entre as duas partes diminuiu a ponto de tornar possível chegar a um acordo a qualquer momento.