Mundial de Clubes 2022: Os artilheiros e garçons

Veja os artilheiros do Mundial de Clubes 2022

Um dos torneios mais desejados pelos clubes brasileiros, o Mundial de Clubes de 2022 já está rolando, com as quartas de final já definidas. Ao todo, sete equipes se classificaram para a disputa da competição nesta temporada, com o Flamengo representando a América do Sul.

Na última edição do Mundial de Clubes, Abdoulay Diaby, do Al-Jazira, Yasser Ibrahim, do Al Ahly, Raphael Veiga, do Palmeiras, e Romelu Lukaku, do Chelsea, com dois gols cada, foram os goleadores da competição.

A GOAL te mostra quem são os artilheiros e os maiores garçons do Mundial de Clubes nesta temporada.

Artilharia - Mundial de Clubes 2022

POS. JOGADOR TIME GOLS PARTIDAS 1 Hussein El Shahat Al Ahly 1 1 =1 Mohamed Sherif Al Ahly 1 1 =1 Percy Tau Al Ahly 1 1

Passes para gols - Mundial de Clubes 2022

POS. JOGADOR TIME ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Ahmed Abdelkader Al Ahly 1 1 =1 Kahraba Al Ahly 1 1

Quem foi o artilheiro do Mundial de Clubes em 2021?



Abdoulay Diaby, do Al-Jazira, Yasser Ibrahim, do Al Ahly, Raphael Veiga, do Palmeiras, e Romelu Lukaku, do Chelsea, foram os artilheiros da edição de 2021 do Mundial do Clubes, com dois gols marcados cada.