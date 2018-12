Mundial de Clubes 2018: país-sede, times, partidas e todas as informações

Emirados Árabes será novamente palco do embate entre os campeões de cada continente

Começou! O Mundial de Clubes FIFA 2018 já deu seu pontapé inicial nos Emirados Árabes Unidos, colocando times Chivas Guadalajara, Kashima Antlers, Esperánce Tunis, River Plate e Al-Ain medindo forças com o gigante Real Madrid, atual campeão, pelo posto mais alto do futebol de clubes do planeta.

Pela América do Sul, o River Plate foi consagrado o campeão da Libertadores e oficializou sua participação na semifinal do torneio. Confira algumas informações sobre a competição, que terá início em 12 de dezembro de 2018, e se encerrará dez dias depois, com a disputa pelo terceiro lugar e a grande final, em Abu Dhabi.

SEDES

Os Emirados Árabes são formado por um grupo de sete pequenos Estados localizados no sudeste da Península Arábica, na Ásia Ocidental. Duas cidades-sedes, Abu Dhabi e Al Ain, receberão os jogos do próximo Mundial.

ABU DHABI

É a capital dos Emirados Árabes e detentora de belas praias e um sol radiante. A base da economia local vem dos poderosos depósitos de petróleo. No futebol, os principais clubes são: o Al-Wahda, Al-Jazira, Al-Dhafra e o Bani Yas.

AL AIN

A 160 quilômetros a leste da capital Abu Dhabi, seu nome vem das numerosas fontes de água que brotam do solo, junto às montanhas de Omã. O principal time da cidade é o Al-Ain.

ESTÁDIOS

Zayed Sports City Stadium (Abu Dhabi)



(Foto: Zayed Sports City)

Os jogos da Copa do Mundo Sub-20 de 2003 foram disputados no Zayed, juntos com as partidas do Mundial de Clubes realizadas em 2009 e 2010. Foi inaugurado em 1979 e tem a capacidade máxima para 49.500 torcedores.

Hazza Bin Zayed (Al Ain)





Construído entre 2012 e 2014, é um dos estádios mais modernos do Ocidente. A cobertura é inspirada no tronco de uma palmeira, um símbolo do legado e da cultura do país. A capacidade máxima é de 25.000 torcedores.

ARBITRAGEM

Wilton Pereira Sampaio será o representante brasileiro em 2018 (Foto: JUAN MABROMATA/AFP/Getty Images)

A FIFA anunciou, no dia 17 de outubro, um total de seis árbitros, seis auxiliares e mais seis árbitros responsável pelo vídeo (VAR) para esta edição do Mundial de Clubes. São eles:

CONFEDERAÇÃO ÁRBITRO AUXILIARES ÁRBITRO DE VÍDO AFC Ryuji Sato (Japão) Toru Sagara (JAP) Hiroshi Yamauchi (JAP) Mohammed A. H. Mohamed (EAU) CAF Medhi Abid Charef (Argélia) Abdel Etchali (ARG) Anouar Hmila (TUN) CONCACAF Jair Marrufo (Estados Unidos) Frank Anderson (EUA) Corey Rockwell (EUA) Mark Geiger (EUA) CONMEBOL Wilton Pereira Sampaio (Brasil) Rodrigo Figueiredo (BRA) Bruno Boschilia (BRA) Mauro Vigliano (ARG) OFC Matt Conger (Nova Zelândia) Tevita Makasini (Tonga) Mark Rule (NZ) UEFA Gianlucca Rocchi (Itália) Elenito Di Liberatore (ITA) Mauro Tonolini (ITA) Pawel Gil (POL), Massimiliano Irrati (ITA) e Danny Makkelie (HOL)

CLASSIFICADOS



(Fotos: Getty Images)

Sete times já estão classificados para a disputa de 2018, são eles:

Real Madrid | Campeão da UEFA Champions League

| Campeão da UEFA Champions League Chivas Guadalajara | Campeão da Liga dos Campeões da Concacaf

| Campeão da Liga dos Campeões da Concacaf Al-Ain | Campeão da Liga dos Emirados Árabes

| Campeão da Liga dos Emirados Árabes Team Wellington | Campeão da OFC Champions League (Oceania)

| Campeão da OFC Champions League (Oceania) Kashima Antlers | Campeão da AFC Champions League (Ásia)

| Campeão da AFC Champions League (Ásia) River Plate | Campeão da Copa Libertadores da América (Argentina)

| Campeão da Copa Libertadores da América (Argentina) Esperánce Túnis | Campeão da CAF Champions League (África)

O processo de inscrição para sediar o Mundial de Clubes em 2017 e 2018 começou em 2014. Além dos Emirados, Brasil, Índia e Japão foram os indicados. No final, o Comitê Executivo da FIFA decidiu pelos Emirados Árabes. Já a sede para 2019 ainda não foi decidida.

JOGOS

Pelo lado Sul-Americano, o representante da Conmebol, que será conhecido após a final da Copa Libertadores, em 24 de novembro, entra na semifinal e terá no caminho o Esperánce Túnis, campeão da África, ou o vencedor do jogo preliminar entre Al-Ain, equipe da casa e Team Wellington, da Nova Zelândia e atual dono do título da OFC Champions League, na Oceania.

The #ClubWC draw has been made 🏆



O Real Madrid, que conquistou a Champions League aguarda quem vencer entre Chivas Guadalajara, campeão da Concacaf Champions League, na América Central e do Norte, e Kashima Antlers, representante da Ásia.

Assim ficou o calendário de jogos da competição:

Fase preliminar

Jogo 1: Al Ain (EAU) 3 x 3 Team Wellington (NZL) (4 x 3 nos pênaltis) - 12 de dezembro, às 13h30 (horário de Brasília)

Segunda fase

Jogo 3: Kashima Antlers (JAP) x Chivas Guadalajara (MEX) - 15 de dezembro, às 11h

Jogo 2: Esperánce Túnis (TUN) x Al Ain (EAU) - 15 de dezembro, às 14h30

Disputa do quinto lugar

Jogo 4: Perdedor Jogo 2 x Perdedor Jogo 3 - 18 de dezembro, às 11h30

Semifinais

Jogo 5: River Plate (ARG) x Vencedor Jogo 2 - 18 de dezembro, às 14h30

Jogo 6: Vencedor Jogo 3 x Real Madrid (ESP) - 19 de dezembro, às 14h30

Disputa do terceiro lugar

Jogo 7: Perdedor Jogo 6 x Perdedor Jogo 5 - 22 de dezembro, às 11h30

FINAL