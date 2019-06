Mulher detalha acusação de estupro contra Neymar em entrevista na TV

Foi a primeira vez que Najila Trindade Mendes de Souza detalhou o caso; atacante brasileiro nega o crime

Em entrevista ao SBT na última quarta-feira (5), a modelo Najila Trindade Mendes de Souza detalhou pela primeira vez em público a sua versão do caso em que acusa Neymar de estupro.

Segundo Najila, os dois se encontraram em um hotel de Paris depois de trocar mensagens via Instagram e WhatsApp.

A modelo afirma que sua viagem foi paga pelo jogador e que ela foi ao local com a intenção de se relacionar com ele.

"A gente começou a trocar carícias, se beijar. Aí ele me despiu, até aí foi consensual. Depois, ele começou a me bater. Nos primeiros, eu falei 'ok, tava tudo certo', mas aí começou a machucar muito. Eu falei 'para, está doendo'. Ele falou 'desculpa, linda'. Ok, continuamos. Deitados na cama, rolando, eu falei: 'você trouxe preservativo? Porque eu não tenho'. Ele disse que não, e eu falei que não aconteceria nada além daquilo, porque não podemos", disse à emissora.

"Ele não respondeu nada, e nós continuamos. Ele me virou, cometeu o ato, e eu pedi para ele parar. Enquanto ele cometia o ato, ele continuava batendo na minha bunda violentamente. Eu girei depois, tudo muito rápido, em questão de segundos, depois me retirei. Eu falei 'para, para, não'. Eu falei. Ele não se comunicava muito, ele só agia."

CONVERSAS DEPOIS DO EPISÓDIO

Najila disse que continuou a conversar com Neymar mesmo depois do episódio relatado porque "demorou para assimilar tudo".

"Quando ele saiu do quarto, comecei a entender tudo que aconteceu comigo, como ele foi estúpido, como ele foi ruim, como ele me violou e me violentou, eu quis fazer justiça", relatou.

EXTORSÃO E ROMPIMENTO COM ADVOGADO

Naijla diz que rompeu com seu primeiro advogado porque ele não acreditava em sua versão. "Ele não estava acreditando totalmente em mim, e eu senti preconceito da parte dele", contou.

A modelo alega que suspeitava que o desejo do advogado dispensado era fazer um acordo financeiro com Neymar. "Comecei a desconfiar disso no momento em que ele não deixava eu dar queixa. Inclusive, porque tomei a decisão de ir à polícia ele decidiu abandonar o caso".

"Ele [Neymar] não precisava ter feito aquilo comigo. Eu já estava ali para isso, para aquilo, era um desejo meu, sou livre, desimpedida, iríamos ficar, eu ia voltar para casa e está tudo certo", completa.

NOVO VÍDEO

Um novo vídeo viralizou nas redes sociais após ser divulgado pela TV Record nesta quarta. Supostamente filmado por Najila, a imagem mostraria a modelo e o jogador discutindo um dia depois do citado por ela na acusação.

EXCLUSIVO! Assista ao vídeo da suposta briga entre Neymar e modelo que o acusou de agressão e estupro

OUTRO LADO

A Polícia não quis comentar as investigações. A denúncia foi feita no dia 31 de maio em .

O UOL foi o primeiro veículo a reportar as acusações. Neymar nega os crimes e diz ser vítima de extorsão.

O atacante foi cortado da Seleção Brasileira após machucar o tornozelo no amistoso contra o Qatar em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro defendeu o jogador e o visitou no hospital após a partida.