Mulder critica o goleiro do Feyenoord, Ernst

Youri Mulder faz uma análise crítica de Tjark Ernst na Ziggo Sport. Segundo o analista, o goleiro do Feyenoord não foi muito bem no segundo gol do FC Barcelona, marcado por Karim Adeyemi.

"Também acho que o goleiro tem um pouco de culpa... Ééé. Aquela bola não foi totalmente no canto", analisa Mulder sobre a atuação de Ernst no 2 a 0 de Adeyemi, uma bela finalização colocada da esquerda. "Acho que ele ainda pode dar um passo a mais."

O colega analista Jon Dahl Tomasson concorda plenamente com a crítica de Mulder ao goleiro alemão. "Dar um passo a mais é suficiente", disse o ex-atacante do Feyenoord.

"Na minha opinião, ele também não está bem posicionado", conclui Mulder após ver as imagens do 2 a 0 do Barcelona em casa. "Na verdade, a bola nem foi tão no canto assim. Ernst está um pouco demais para a direita. Aí ele já se impulsiona, quando precisa dar um passo a mais."

"É um golaço. Mas Adeyemi recebe muito tempo para chutar. Ainda assim, nem tudo é negativo no Feyenoord", afirmou Tomasson.

O Feyenoord já estava em desvantagem após três minutos. Raphinha deixou dois defensores do Feyenoord para trás e, na sequência, finalizou com precisão dentro da área.