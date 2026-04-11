Muito mais alto do que se imaginava: este é o valor exato que Utrecht paga pelo Correia

Anthony Correia vai assumir o cargo de técnico do FC Utrecht, o que já era sabido há algum tempo. O jornal De Telegraaf agora sabe o valor exato envolvido na contratação do técnico: 700 mil euros.

Fontes próximas ao FC Utrecht informaram ao De Telegraaf que, após a partida de sábado (4 a 1), as negociações com o Telstar sobre o valor da rescisão de Correia serão intensificadas. O técnico de 43 anos tem contrato com o clube de Velsen-Zuid até meados de 2027.

O De Telegraaf já havia noticiado na sexta-feira que o Telstar estava prestes a bater um recorde de transferência. O recorde atual data de 1996, quando o zagueiro Arjan de Zeeuw foi vendido por 375.000 euros ao Barnsley, da Inglaterra. Correia, portanto, ultrapassará esse valor com folga.

No sábado à tarde, Correia e o Telstar sofreram uma dura derrota contra o FC Utrecht. Os donos da casa, no estádio Galgenwaard, foram superiores por 4 a 1 aos visitantes de Velsen-Zuid.

Os torcedores do FC Utrecht deixaram bem claro o que acham de Correia. “Correia é nosso, olé, olé”, cantavam em massa na torcida do Bunnikside.