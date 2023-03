Mudança no tempo de mandato para presidente do Flamengo sem direto à reeleição é bem vista no clube

Figuras políticas destacam que medida só pode valer a partir da próxima eleição, descartando continuidade de Landim

Enquanto o Campeonato Carioca está pausado por conta da data FIFA, a política no Flamengo ferve. Aliados buscam uma forma de manter Rodolfo Landim no cargo mesmo depois que terminar o seu período vigente como presidente do clube. O tema virou polêmico, mas abriu um novo velho debate sobre uma mudança no estatuto.

A ideia seria trocar o mandato de presidente do Flamengo de três para quatro anos sem direito a reeleição. A proposta tem boa aceitação entre os conselheiros. Luiz Eduardo Baptista, hoje presidente do Conselho de Administração do clube, se manifestou publicamente sobre o tema e se mostrou favorável.

O SóFla, principal grupo de apoio do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, se mostrou aberto a discutir a possibilidade da mudança de tempo de mandato sem direito à reeleição. Esta medida, inclusive, volta e meia é levantada entre os conselheiros do grupo.

Ponto em comum entre BAP, que sempre foi um dos principais aliados de Landim, e do SóFla, é que esta mudança, caso aconteça, terá que ser executada a partir da próxima eleição, ou seja, sem permitir que Landim estique o seu mandato por mais um ano.

Outras figuras políticas também se manifestaram, como o ex-presidente Kleber Leite e o ex-vice presidente de futebol e finanças, Wallim Vasconcellos, ambos contrários a permanência do atual presidente por mais um ano.

Enquanto a política ferve no clube, os jogadores aproveitam dias de descanso antes de se reapresentarem no Ninho do Urubu, o que acontece nesta quinta-feira, pela manhã, para iniciar a preparação para as finais do Campeonato Carioca.