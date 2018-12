Mourinho se despede do United e se diz orgulhoso do trabalho

O técnico português fez um comunicado oficial dizendo estar “imensamente orgulhoso” e pede respeito à imprensa

Jose Mourinho não é mais técnico do Manchester United, como foi anunciado pelo clube na última terça-feira (18).

Após duas temporadas e meia, seu desempenho não estava mais sendo produtivo para o clube, e a derrota do último domingo (16) para o Liverpool por 3 a 1 fez com que a diretoria confirmasse o que já estava iminente.

Nesta quarta-feira (19), Mourinho emitiu um comunicado oficial em despedida ao United:

“Estou imensamente orgulhoso de usar o escudo do Manchester United desde o primeiro dia em que cheguei, e creio que todos os seguidores do United reconhecem isto. Como aconteceu com meus clubes anteriores, trabalhei com pessoas maravilhosas e acredito que serão meus amigos para toda a vida”, diz o início do texto.

“Sei que todos estão cientes dos meus princípios profissionais. Toda vez que um capítulo termina, mostro meu mais profundo respeito e não faço comentários sobre meus antigos colegas. Espero que a mídia também respeite minha posição e deixe-me viver minha vida normal até o momento em que decidir voltar ao futebol. Boas festas”, concluiu.

O norueguês Ole Gunnar Solskjaer será o substituto de Mourinho até o final desta temporada. O português conquistou uma Taça da Liga inglesa, da Supertaça e da Liga Europa durante seu período no comando do United.