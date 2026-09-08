Mourinho salva Vinícius do inferno do Bernabéu com uma jogada surpreendente

O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, teve um gesto marcante com o astro brasileiro do time, Vinícius Júnior, durante a partida contra a Inter de Milão.

O Real Madrid iniciou sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa com uma vitória emocionante sobre o visitante Inter de Milão, por dois gols a um, no confronto que reuniu os dois times nesta terça-feira, no estádio Santiago Bernabéu.

Aos 87 minutos, após o gol do time italiano, José Mourinho decidiu substituir Vinícius Júnior, que foi alvo de vaias durante o segundo tempo.

O brasileiro esteve muito ativo ao longo de toda a partida, apesar de ter saído sem contribuir para nenhum gol.

Segundo o jornal "As", durante a substituição de Vinícius por Carreras, ouviram-se diversos assobios no estádio Santiago Bernabéu, direcionados ao atacante brasileiro.

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E foi aqui que começou a cena marcante: Vinícius respondeu com aplausos, olhando para as arquibancadas, enquanto José Mourinho fez a mesma coisa, recusando-se a desviar o olhar.

O técnico português acompanhou o jogador brasileiro em seu caminho até o banco de reservas e o aplaudiu o tempo todo.

E quando Vinícius se virou para responder a alguns torcedores, Mourinho o abraçou calorosamente e deu-lhe várias palmadinhas nas costas. Esse gesto mostra claramente a relação amistosa entre os dois, além de servir como um apoio público do treinador ao seu jogador.